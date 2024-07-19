北聯囂張堂主曾在北檢門口砍人　又涉未上市股票假投資騙千萬

記者邱中岳／台北報導

北市警中正二分局偵查隊在日前接獲報案，有民眾投資千萬購買未上市股票，但是卻慘被詐騙血本無歸，事後警方鎖定嫌犯為北聯幫北武堂堂主，在17日上午兵分多路逮捕9人，並查扣毒品、手機以及現金14萬元，警方還發現，涉案北武堂堂主曾經在2022年5月中旬持刀砍人。

警方調查，34歲黃姓男子，平時以北聯幫北武堂堂主自居，涉嫌從事未上市股票詐騙行為，在臉書社群投放飆股廣告，吸引民眾加入後再派出助理協助下載APP軟體，每天製造獲利頗豐的假象取信被害人，等被害人投資後還會假意返還獲利，讓被害人信心大增。

▲北聯幫堂主曾在北檢門口砍人，又涉及詐騙遭逮。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，有被害人5月初加入飆股社團，前2次投入25萬元的資本，被告知獲利10萬元，等被害人信心大增又繼續洗腦，直到被害人加碼，後面8次總共付出1100萬元投資未上市股票，但最後卻血本無歸，被害人無奈只能報警處理。

警方獲悉之後立刻展開追查，鎖定黃姓男子等9人涉案重大，在17日清晨6時許拂曉出擊，兵分多路進行查緝，並查扣毒品K他命、手機14支、新台幣14.1萬、監視器以及賓士自小客車，訊後依照《組織犯罪條例》、詐欺、《洗錢防制法》以及毒品等罪嫌送辦。

▲警方發現黃姓堂主等人涉嫌未上市股票詐欺，17日逮捕黃姓堂主以及旗下小弟共9人。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，黃姓男子行徑相當囂張，曾經在2022年5月間，為了相挺朋友陪同到北檢開庭，但是離開法庭就被人毆打，為了討回顏面，在晚上又再度撂人前往北檢，並持西瓜刀、棍棒等武器砍殺、毆打對方，沒想到又因涉詐欺案件遭警方逮捕。