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社會 社會焦點 保障人權

神技保命畫面曝！騎士挨撞噴飛翻滾多圈　落地完美起身僅擦傷

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮世界路、中正路的十字路口，昨（18）日深夜發生轎車、機車碰撞事故釀1人輕傷。一名41歲陳姓男子騎機車返家時，在路口疑遭未適當減速的轎車攔腰撞上，陳男騰空翻滾數圈後落地，幸好他身手矯健立即站起來，拍拍身體後幸運只受輕傷，警方事後看到監視器影像，都為陳男感到慶幸。

▲轎車行經路口疑未適當減速，機車挨撞後騎士騰空翻滾數圈落地。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車行經路口疑未適當減速，機車挨撞後騎士騰空翻滾數圈落地。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方調查，苑裡分駐所昨深夜22時許接獲通報，在苑裡鎮世界路（苗130線）與中正路口有車禍發生，經調查一名陳姓男子（23歲）駕駛轎車、沿中正路西往東方向行駛，與另一名陳姓男子（41歲）騎乘的機車、沿世界路南往北方向行駛，雙方在閃光號誌路口發生碰撞，機車騎士往前噴飛約10公尺倒地後，幸好身體擦挫傷、送醫無大礙，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因尚待釐清。

▲轎車行經路口疑未適當減速，機車挨撞後騎士騰空翻滾數圈落地。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車行經路口疑未適當減速，機車挨撞後騎士騰空翻滾數圈落地。（圖／記者楊永盛翻攝）

不過，警方調閱路口監視器，初步發現轎車行經路口疑似未適當減速，撞上行駛主幹道（苗130線）的機車，陳姓騎士挨撞後騰空約2~3米，再翻滾數圈後才落地，幸好陳男身手靈活，馬上站起來拍拍身體即察看事故現場。警方說，雙方當時都準備返家途中。

▲轎車行經路口疑未適當減速，機車挨撞後騎士騰空翻滾數圈落地。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲轎車行經路口疑未適當減速，機車挨撞後騎士騰空翻滾數圈落地。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方呼籲，民眾駕駛車輛行經閃光號誌路口時，如遇閃光紅燈即表示在「支線道」，應讓幹道車優先通行後認為安全時，方得續行，以維護用路人安全。

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