曼谷酒店6屍毒殺案！死者生前最後一餐內容曝光

▲泰國曼谷四面佛君悅大飯店6死事件。（圖／路透社）



記者楊庭蒝／綜合報導

泰國曼谷市中心愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）近日發生一起震驚泰國社會的命案。六名外國人在一間客房內被發現死亡，其中包括越南公民和越南裔美國公民。

據泰國警方調查，死者年齡介於37至56歲之間。初步跡象顯示，這起悲劇可能與一項日本醫院投資計劃的糾紛有關。警方已將56歲的越南裔美籍女子Sherine Chong列為主要嫌疑人，推測她可能在毒殺其他人後自殺身亡。

綜合外媒報導，現場調查顯示，死者體內檢出氰化物。酒店房間內的飲品，包括茶、能量飲料和蜂蜜等，被發現含有可疑物質。值得注意的是，房間內的食物似乎未被動過，而飲品卻已被飲用。

曼谷大都會警察首長桑沙旺表示，沒有證據顯示現場發生過打鬥或搶劫。然而，有跡象顯示其中兩名死者曾試圖逃離房間求救，但未能成功。

這起事件引起了泰國政府的高度重視。泰國總理賽塔已下令徹查事件，並與越南大使會面討論此事。美國國務院也表示正密切關注事態發展，並準備提供必要的領事協助。

在調查過程中，警方在Sherine Chong的手機中發現了一張手寫信的照片，內容以中文書寫，談及金錢和能量的關係。然而，警方認為這封信與案件可能並無直接關聯。

這起悲劇不僅震驚了泰國社會，也引發了對旅遊安全的關注。泰國政府已承諾將採取緊急行動，以減少此事件對旅遊業可能造成的負面影響。