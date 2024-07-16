又發現南韓空飄氣球！金與正怒嗆「祭新手段」：讓你們付出代價

▲北韓官媒首度對外公開南韓所空飄的氣球，裡面裝有綜合感冒藥，北韓軍隊依照規定進行焚燒。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

針對南韓脫北者公民團體持續空飄氣球，將反體制傳單、感冒藥、1美元紙鈔、白米、USB隨身碟飄向北韓（朝鮮）境內。為此，北韓今年5月底祭出反制，向南韓空飄穢物氣球。如今，北韓自從在官媒公開焚燒氣球的圖片後，金與正再度放話，表示不排除祭出新手段，就是要南韓付出慘痛代價。

北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正今（16）日再度透過官媒《朝中社》發表談話，表示北韓南部與南韓接壤的邊境地帶、部分地區又陸續發現從南韓飄來的29顆大型氣球，其中江原道鐵原郡發現10顆、黃海北道新坪郡發現8顆、江原道伊川郡發現5顆、江原道板橋郡發現4顆、黃海北道谷山郡和江原道平康郡各發現1顆。

金與正表示，目前已經委託相關機構進行搜索，並將發現的南韓空飄氣球焚燒處置，其他地方需也陸續接獲通報，「許多地區已經被封鎖，人民因此大為感到不便，現階段已然無法再持續坐視不管，若韓國（南韓）這群垃圾持續採取骯髒齷齪的手段，我方將不得不改變應對措施。」

據悉，北韓從今年5月底已經向南韓發動多次「屎攻」，包括空飄裝有糞便或堆肥成分的穢物氣球，本月14日首度透過官媒公開焚燒空飄氣球的相片，而過去2014年時更曾以發射高射砲的方式應對。