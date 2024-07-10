通緝犯躲大樓「假冒公安」騙美國華僑500萬　特警15樓垂降逮人

記者賴文萱／高雄報導

住在北部的31歲蔡男與30歲妻子曾女、36歲友人陳男，今年初因毒品案遭通緝後逃至高雄躲藏，沒想到在逃亡期間仍鋌而走險，藏身大樓成立「假大陸公安」詐欺機房，專門詐騙住在美國地區的台灣籍、大陸籍民眾，得手約新台幣500萬。高雄刑大組成專案小組，從大樓頂樓15樓垂降破窗攻堅，當場逮到3人送辦。

▲特警衝15F垂降攻破機房。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，該詐團手法是由曾女擔任一線機手，假扮電信業者向民眾謊稱電信門號遭盜用，再由蔡男、陳男擔任二線機手，向被害人投放假大陸公安刑事逮捕令及假公安影片。

▲▼通緝犯躲大樓「假冒公安」詐騙在美華僑，特警衝15F垂降破窗逮人。（圖／記者賴文萱翻攝）

等到取得被害人信任後，2人則假冒大陸公安對被害人製作筆錄，再交由詐欺集團的三線機手，以監管帳戶名義，要求被害人提供金融帳戶帳號密碼等個人財務資訊，進行詐騙目的。

高市警刑大偵五隊（13分隊）、高雄港務警察總隊、楠梓分局共組專案小組，待時機成熟後，前往3人藏身位於楠梓區創新路的大樓進行攻堅。保安警察大隊特勤人員上到大樓頂樓15樓，垂降至11樓後直接破窗，當場逮捕犯嫌蔡姓、曾姓、陳姓犯嫌等3人。

現場查扣犯案用手機10支、筆電2台、SIM卡6張、毒品安非他命1包、監視器鏡頭1台，另還有存摺3本、金融卡2張、硬碟1個、WIFI分享器1個等證物，全案依刑法詐欺罪解送台灣橋頭地方檢察署擴大偵辦。

▲警方查扣相關證物，全案依刑法詐欺罪先行解送台灣橋頭地方檢察署擴大偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

經警方清查，初步了解被害人為2名台灣人、4名大陸人，不過台灣人沒有被騙到錢，4名大陸人則遭騙16萬美金，約新台幣500萬元，目前持續擴大偵辦中。

警方表示，這類「假檢警」為常見詐騙手法，詐騙集團常冒用戶政事務所、中華電信、健保局等名義致電向民眾詐騙個人資料，再以假冒警察或檢察官來電說其帳戶涉及偵辦中的刑案，要求交付名下所有帳戶監管，或要求至金融機構領取積蓄、解除定存。

被害者上當後，再派出假冒書記官的車手前往指定地點收取存摺、印章、現金等或要求匯款至指定帳戶，創造維妙維肖的公務機關情境，搭配假檢警詐騙常用話術的方式來操弄民眾。