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益生菌銷破8億包！威德攜手代言人曾寶儀傳遞：健康是幸福的起點

益生菌銷破8億包！威德攜手代言人曾寶儀傳遞：健康是幸福的起點（圖／美國威德提供）

▲「美國威德」攜手代言人曾寶儀，以「幸福的選擇」作為宣傳主軸，向消費者傳遞健康就是幸福的起點。（圖／美國威德提供）

圖、文／美國威德提供

益生菌領導品牌「美國威德」，2024年益生菌系列廣告，攜手代言人曾寶儀，以「幸福的選擇」作為宣傳主軸，向消費者傳遞健康就是幸福的起點，及益生菌對維持健康的重要性。

益生菌銷破8億包！威德攜手代言人曾寶儀傳遞：健康是幸福的起點（圖／美國威德提供）

▲「威德益生菌」擁有獨家專利菌株BACO17倍活菌，能通過消化道強酸、強鹼環境。存活率100倍才是有效，適合全年齡使用。（圖／美國威德提供）

根據引客數據市場實購數據推估，「威德益生菌」5月全通路銷售量約為4000萬包，消費者實購數據顯示，「威德益生菌」連續三年為台灣市占率第一的益生菌產品。截至去年底，威德益生菌在全球銷售已正式突破8億包。

益生菌銷破8億包！威德攜手代言人曾寶儀傳遞：健康是幸福的起點（圖／美國威德提供）

▲專為兒童設計的「威德益口酵益生菌」幫助兒童維持口氣芬芳、調節消化道環境。迪士尼授權包裝，外盒可作童趣收納盒，深受兒童喜愛。（圖／美國威德提供）

威德益生菌系列「任意門篇」廣告中，曾寶儀探討了幸福的含義，是學習新的事物、互相扶持、分享，並傳遞概念「健康是一切幸福的前提」。曾寶儀穿越任意門，將不同功能的益生菌分送給不同的家庭，希望透過益生菌幫助人們維持健康，並找到屬於自己的幸福。

曾寶儀表示，她曾訪問的胡廷岳醫師說，健康的人有很多夢想，但不健康的人只有一個夢想，就是能夠健康。

現今生活節奏快速，人們在追求不同層面的需求時，往往忽略了健康的重要性。無論是職場力求表現的上班族、開始享受第二人生的退休熟齡族、又或者是家庭與孩子的主要照顧者，健康是所有幸福與夢想的前提。若沒有健康的身心靈，任何目標都難以實現。

益生菌銷破8億包！威德攜手代言人曾寶儀傳遞：健康是幸福的起點（圖／美國威德提供）

▲「美國威德」針對不同族群的健康需求，推出益生菌系列商品，幫助大家在追逐幸福的路上保持最佳健康狀態。（圖／美國威德提供）

即日起至8月底，美國威德於官網推出優惠活動，任選益生菌系列產品最高8折。除了銷售破8億包的明星商品「威德益生菌」之外，消費者也可以以優惠價選購體驗其他益生菌產品。

「威德益生菌」添加獨家專利BACO17倍活菌，可通過強酸存活率100倍，真正有效維持消化道健康。「威德蔓越莓益生菌」為呵護女性健康設計，添加蔓越莓和複合益生菌，平衡菌叢，照顧雙道健康，陪伴女性戰勝夏季挑戰。「威德益生菌保護力配方」適合後疫情時代呼吸保健，病後調整體質，面臨環境挑戰增加保護力。

「威德益生菌睡前專用」添加有效助眠成份，幫助快速入睡，提升睡眠品質，白天精神飽滿。還有專為兒童設計的「威德益口酵益生菌」和「敏飛兒益生菌」，幫助兒童維持口氣芬芳、調節消化道環境、季節交替更舒適。迪士尼授權，內包裝6款圖案設計，外盒亦可作收納盒。好吃又好玩，深受兒童喜愛。

追尋屬於自己的「幸福」，是每個人一生中的重要課題。美國威德期望成為支持的力量，幫助消費者達成健康目標，保持最佳狀態，在追尋幸福的路上走得更遠。

威德益生菌系列任選自由配
限時最高8折：https://pse.is/67l28n
美國威德官網：https://pse.is/67l3gr

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