三立入股中嘉案遭NCC罰30萬怠金　泓順表遺憾：將持續配合改善

▲NCC對三立股東入股中嘉有媒體壟斷疑慮，泓順公司說明。（資料照／記者蘇晟彥攝）

記者王麗琴／台北報導

有關中嘉集團上層股權變動爭議，國家通訊傳播委員會(NCC)針對泓順公司變更其上層爭議股權受讓對象部分名單，未依限履行負擔，決議課予30萬元怠金。對此，泓順公司表示，對於NCC於8月31日改正期限到期前即裁罰的決定，泓順投資表示遺憾。泓順說明，榮盛投資出售中嘉15%股權一案，已依NCC要求提供部分投資人之意向書、切結書，以及投資人上層股東清冊,因有新投資人加入，目前也正盡力配合主管機關於7月31日前申報有意受讓投資人名單，並備齊相關必要文件。

據了解，泓順投資先前提出的名單中，大多為家族投資公司和本土中實户，亦包含外資私募基金。但據傳早在6月份，就有部分投資人向同業表達，由於家族投資公司上層持股架構複雜，且部分家族成員不願揭露身份及財產即使有意購買中嘉股票，也難以符合NCC要求提供資訊。投資圈資深人士則說明，外資私募基金的股東名冊，即業界稱的「LP」(有限合夥人),被視為商業機密,實務上很難完全揭露。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近來NCC組織法修法、鏡電視調查小組等議題，在立法院吵得沸沸揚揚，許多投資人也深怕身分揭露後，一不小心就捲人政治紛爭，受泓順委任的財務顧問公司也表示，部分於四、五月表達意願的投資人，也轉向觀望態度,就等情況明朗。

今日NCC記者會，媒體也聚焦4位NCC委員任期將於7月31日屆滿，在立法院尚未通過NCC人事案又三讀通過委員不得延任的狀況下，8月1日後,NCC恐出現沒有主委、大委員會無法決議的問題將如何解決。

中嘉案投資人，除傳出某科技業大老加入外，市場上也盛傳有2、3組台灣不動產家族表達投資意願，主要著眼於近年台灣新成屋數量不斷上升、房市活絡，帶動國內寬頻上網總戶數持續增長。根據NCC統計，截至4月底，寬頻上網總戶數已達683萬戶，有線寬頻業者的市估率更達34%，因此也吸引建商布局未來的智慧家庭商機，達成垂直整合的目標。