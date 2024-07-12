男子賣冰箱遇詐騙！假超商通路被騙13萬　郵局人員保他22萬血汗錢

▲警方獲報有民眾遭詐騙前往阻詐。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市觀音區一名蔡姓男子在臉書賣冰箱，有假買家要求透過「7-11賣貨便」交易後，聲稱無法下單並傳假的超商客服連結給蔡男，蔡男依照指示操作，結果被騙走13萬，蔡男前往郵局洽詢時行員察覺其存簿有異狀，通報警方到場，及時守住蔡的22萬元積蓄。

▲▼蔡男經員警說明後，連忙將存簿內存款22萬元結清以免再遭詐騙。（圖／大園警分局提供）

大園分局草漯派出所於11日下午接獲轄內郵局通報，有一名蔡姓男子臨櫃洽詢帳戶匯款事宜，但因男子說的不清不楚，懷疑男子遭到詐騙，於是請警方到場協助。員警獲報前往關心，經了解蔡男是在臉書上賣冰箱，有買家傳訊息與他洽談交易事宜，對方要求蔡男使用超商通路進行交易，而當蔡男創立線上賣場後，對方卻稱無法下單購買商品，並傳了假的超商線上客服的連結，要蔡男與客服聯繫。

假客服人員向蔡男表示，是因為「未開通金流服務」才導致無法下單，蔡男不疑有他，依照指示轉帳10萬元到指定戶頭來開通金流服務，但後續不知為何又遭到無卡提領他存簿內的3萬元，蔡男覺得不太對勁因此到郵局詢問，所幸郵局人員發覺有異立即報警。

員警研判蔡男應該是遇到假買賣詐騙，甚至不經意提供了自己的郵局帳戶及密碼給假客服，才會被無卡提領3萬元。員警也請蔡男趕緊將帳戶內的22萬元結清，並移轉到新的郵局帳戶，避免繼續遭到詐騙集團提領，蔡男頓時恍然大悟，感謝警方幫他守住積蓄。