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健保保障點值0.95　民團喊話：恢復違規查處小組、修醫療法

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保署面對保障點值0.95，後續有相當多配套措施要處理，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

解決健保點值偏低問題，立法院昨天院會以主決議取代修法，通過衛福部應於明年6月30日達成平均點值每點0.95元。民間團體認為後續應該嚴管，恢復「違規查處任務小組」並取消詐領健保10萬元以下不移送檢調的規定。此外，針對附帶決議優先提升醫事人員薪酬待遇，應該進行《醫療法》修法予以保障。

國民黨黨團及部分立法委員提《健保法》修法希望將「保障點值」入法，立法院昨（16）日召開院會決議維持現行條文，但通過主決議「衛福部明年6月30日之前達成平均點值0.95元」及5項附帶決議。

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消費者文教基金會董事長吳榮達受訪表示，健保後續應該「嚴管、開源、節流」。在嚴管部分，健保署應該恢復「違規查處任務小組」，並且取消詐領健保10萬元以下不移送檢調的規定。

吳榮達指出，健保去年取消查處小組，對於違規查緝就沒有那麼積極，而且本來所有違規事件涉及刑法要移送檢調，現在10萬元以下違法行為不移送「這是非常、非常離譜的事情」。

至於開源，吳榮達說，健保費率是否調整應該要慎重，盡量避免加重民眾負擔，至於公務預算挹注應從現在36%，提高至38至40％，而且不應由健保來做的部分要移出；至於酒捐雖然被行政院反對，但民間團體仍認為應支持課徵酒捐。

吳榮達進一步分析節流，目前健保給付範圍項目要好好檢討，甚至條件要不要緊縮等都要全盤考慮，因為毫無止境開放項目，再多錢也不夠，錢不夠點值又下降，下降又要去補點值，這會出現惡性循環。此外，各層級院的部分負擔應該再調整，避免醫療資源浪費、達到分級醫療。

▲▼由左至右為、醫改會董事長劉淑瓊、督保盟發言人滕西華、消費者文教基金會董事長吳榮達。（圖／記者洪巧藍攝）

▲由左至右為醫改會董事長劉淑瓊、督保盟發言人滕西華、消費者文教基金會董事長吳榮達。（圖／記者洪巧藍攝）

督保盟發言人滕西華表示，昨日主決議與附帶決議都沒有說明如何在論量計酬底下保障點值0.95，而附帶決議不僅沒有效果，中間也缺乏如何查核管理，醫療提供者是否衝量、過度利用，甚至違規審查如何加強查核等都沒說「你總是要把壞學生找出來」

滕西華認為，在保障點值又沒有管理情況下，可能會使醫療資源配置更加不公平不正義，而且還會直接惡化偏遠地區或者急重難罕醫療服務單位，更沒有人要去做。

附帶決議中有要求「衛福部應另訂相關法規，規範健保點值保障之範疇優先用於提升醫事人員薪酬待遇」。滕西華表示，這項要求要從健保署去規範是做不到的，除非採「擇優特約」，當醫療院所沒有把收入盈餘用於改善醫療人員待遇，就不再特約，才有約束手段。

滕西華進一步指出，如果不用擇優特約，則要請健保法修法提案委員，尤其是藍白陣營委員應該積極提出《醫療法》修法，強制以法律來落實醫療體系有盈餘應該有優先或一定比率用來改善醫療人員待遇，否則這個附帶決議只是口惠而實不至。

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