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第三屆真善美傳播研習營業界大咖齊聚　探討AI浪潮媒體乘勢而上

▲▼第三屆真善美傳播研習營。（圖／記者湯興漢攝）

▲由公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦的「第三屆真善美傳播研習營」，吸引了80名傳播科系學生熱烈參與。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

人工智慧（AI）席捲全球的浪潮中，台灣傳播業正面臨前所未有的挑戰與機遇。7/15由公益信託星雲大師教育基金、社團法人中華文化推廣協會聯合主辦的「第三屆真善美傳播研習營」，吸引了80名傳播科系學生熱烈參與，本屆研習營以「重塑AI時代下媒體的真善美」為主題，為期四天的密集培訓將持續到7/18。開幕典禮上，中華文化推廣協會理事長孫慶餘表示：「面對AI快速發展，傳統媒體必須找到新的定位和價值，也正是年輕人的機會，期許學員們能藉由這次的研習營，接軌最新產業趨勢」。

▲▼第三屆真善美傳播研習營。（圖／記者湯興漢攝）

▲首日由文化大學新聞暨傳播學院長郭文平邀眾媒體人一同探討「高峰論壇：當前台灣媒體經營的挑戰與契機」。

本次研習營邀請了多位業界專家和學者擔任講師探討不同的主題，首日由文化大學新聞暨傳播學院長郭文平邀眾媒體人一同探討「高峰論壇：當前台灣媒體經營的挑戰與契機」，就AI對新聞真實性的影響、大數據的可靠性，以及媒體工作者使用AI的底線等問題，東森新媒體副董事長馬詠睿指出，科技發展是推動媒體轉型的關鍵因素，「走得太早或太晚都不會成功，關鍵在於如何恰到好處地跟上科技步伐」，AI轉型也帶來了新的挑戰，在廣告收入下滑、人力成本上升的雙重壓力下，許多媒體公司不得不考慮裁員，對於台灣媒體業當前面臨的困境，馬副董事長指出五大挑戰，包括媒體數量過多資源分散、市場經濟規模有限、收入不足限制創意：缺乏資金支持創新內容製作、政策跟不上市場步伐、科技創新不足，難以適應快速變化的媒體環境，馬副董事長鼓勵研習營學生保持開放和創新的態度，討論出新的媒體經營發展方向，創造出獨特性，才能跟上科技腳步創造嶄新機會。

▲▼第三屆真善美傳播研習營。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森新媒體副董事長馬詠睿分享經驗。

中國時報社長兼總編輯黃樹德、天下雜誌資深副總編輯林倖妃、公廣集團董事長胡元輝等貴賓都分享了目前媒體遇到的各式困境，儘管台灣媒體現況困難重重，現場還是有多位研習營的學生不畏困難，立志畢業後想進入媒體業當記者，這份熱忱和決心令人欽佩，也為台灣媒體業注入一股新的希望。

今年擴大舉辦　繼續為台灣培育未來人才

國際佛光會中華總會長暨真善美傳播研習營召集人趙怡表示，「真善美傳播研習營」開辦初衷，是秉承公益信託星雲大師教育基金創辦人星雲法師對年輕人才的培育、媒體健全發展和內容淨化的重視，期望培育台灣下一個世代的新聞、傳播菁英。並提醒學子們，媒體科技日新月異、不斷演化，市場競爭加劇，媒體工作者更需要回歸信條，報導事實、捍衛公平正義，不被政商勢力所左右。「真善美傳播研習營」來到第三年，我們協助莘莘學子接軌產業最新趨勢和實務，讓有志進入傳播媒體業的學生們，知道自己未來的社會責任，一起打造更美好的媒體環境。

中國文化大學校長王子奇也提到「許多媒體已經在不同的程度下運用AI製作傳播，例如AI主播、大數據分析、AI繪圖及ChatCPT運用，在未來每個人都要學習如何與AI共存，運用AI協助我們做事情，現代每個人都生活在數位化及全球化的時代中，文化大學也將AI融入課程中，希望能在教學上更貼近時代發展需要」。

▲▼第三屆真善美傳播研習營。（圖／記者湯興漢攝）

▲佛光山中華文化推廣協會致力於培養媒體人才，朝向達到台灣媒體真善美的境界而努力。

佛光山中華文化推廣協會致力於培養媒體人才，朝向達到台灣媒體真善美的境界而努力，「第三屆真善美傳播研習營」7/17持續於國立師範大學舉辦三場主題座談，包含「大數據、演算法及媒體品質和倫理」、「人工智慧媒體未來」、「OTT產業的內容與競爭策略」，還有兩場即戰力工作坊，分享短影音製作、Youtube頻道經營和流量密碼，提供學生更多實務應用，成為成長道路上的養分。

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關鍵字：

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