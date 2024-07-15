大學肄業假冒NYU研究生　神鬼CEO上班1年詐2204萬元

▲吳姓男子用假學經歷騙得執行長工作，趁業務之便侵吞公款。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓男子佯稱自己是美國紐約大學研究所(NYU)畢業，從2022年3月起，受雇擔任某生醫公司的執行長，月領15萬元高薪，假裝與藝人李李仁的經紀談妥品牌合作，另外偽造行銷合約，陸續詐領薪水、廣告費，甚至連公司增資款都要侵吞入己，1年內共詐得2204萬元，台北地檢署調查後，依詐欺、侵占等罪將吳男起訴。

據了解，年約40歲的吳姓男子只念過台灣某私立大學，而且沒有畢業，卻在2021年間得知黃姓男子籌辦公司，需要人手幫忙推廣規劃生醫保健食品時，假裝自己不但取得NYU學歷，而且在知名美商行銷公司台灣分公司擔任業務總監10年，已與藝人李李仁、邵雨薇洽談品牌合作，「已經談妥李李仁的合作」。

黃姓男子誤信吳男的學經歷，同意從2022年3月起，以每月15萬元的價碼，聘請吳男擔任生醫公司的執行長，負責公司行銷業務，沒想到吳男卻利用掌握公司帳戶的機會，A走公款約532萬元，連黃男交付要用來擴大營運的增資款1222萬元都被吳男私吞。

此外，吳男還假裝要請行銷公司幫忙打品牌廣告，自己偽造了1份專案合約，騙生醫公司轉帳240萬元給行銷公司後，吳男再私下通知行銷公司，佯稱是客戶會錯帳，請行銷公司把款項匯回進入他的私人帳戶。

全案直到2023年2月間，黃男發現帳務有問題，調查後解雇吳男，並提起民刑事告訴，吳男否認從一開始就假冒NYU學歷，也確實洽談過李李仁的廣告合作，只是最後破局，台北地檢署不採信吳的辯詞，根據黃男提供相關人事、匯款資料，認定吳男除涉嫌多次侵吞公款外，還因為假學歷比一般員工多領共150萬元酬勞也算詐欺，共計不法所得逾2204萬元。