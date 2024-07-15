　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大學肄業假冒NYU研究生　神鬼CEO上班1年詐2204萬元

▲▼工作,電話,老闆,西裝,上班族。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲吳姓男子用假學經歷騙得執行長工作，趁業務之便侵吞公款。（示意圖／WUNDERSTOCK）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓男子佯稱自己是美國紐約大學研究所(NYU)畢業，從2022年3月起，受雇擔任某生醫公司的執行長，月領15萬元高薪，假裝與藝人李李仁的經紀談妥品牌合作，另外偽造行銷合約，陸續詐領薪水、廣告費，甚至連公司增資款都要侵吞入己，1年內共詐得2204萬元，台北地檢署調查後，依詐欺、侵占等罪將吳男起訴。

據了解，年約40歲的吳姓男子只念過台灣某私立大學，而且沒有畢業，卻在2021年間得知黃姓男子籌辦公司，需要人手幫忙推廣規劃生醫保健食品時，假裝自己不但取得NYU學歷，而且在知名美商行銷公司台灣分公司擔任業務總監10年，已與藝人李李仁、邵雨薇洽談品牌合作，「已經談妥李李仁的合作」。

黃姓男子誤信吳男的學經歷，同意從2022年3月起，以每月15萬元的價碼，聘請吳男擔任生醫公司的執行長，負責公司行銷業務，沒想到吳男卻利用掌握公司帳戶的機會，A走公款約532萬元，連黃男交付要用來擴大營運的增資款1222萬元都被吳男私吞。

此外，吳男還假裝要請行銷公司幫忙打品牌廣告，自己偽造了1份專案合約，騙生醫公司轉帳240萬元給行銷公司後，吳男再私下通知行銷公司，佯稱是客戶會錯帳，請行銷公司把款項匯回進入他的私人帳戶。

全案直到2023年2月間，黃男發現帳務有問題，調查後解雇吳男，並提起民刑事告訴，吳男否認從一開始就假冒NYU學歷，也確實洽談過李李仁的廣告合作，只是最後破局，台北地檢署不採信吳的辯詞，根據黃男提供相關人事、匯款資料，認定吳男除涉嫌多次侵吞公款外，還因為假學歷比一般員工多領共150萬元酬勞也算詐欺，共計不法所得逾2204萬元。

ET快訊
搶救畫面曝！29歲女國道突跳車亡　媽站路肩目擊慘狀
轉頭看「這張圖」閃過子彈！　川普狂讚：救了我
快訊／鋼鐵人宣布隊長呂政儒離隊
新冠死亡比流感高11倍！變異株LB.1傳播力更強　醫憂「年底
獨／砸ATM潑豬油　可憐母為32歲兒領錢和解
大學肄業假冒NYU碩士　當上台北CEO一年詐2204萬
川普真的命大！最新音檔分析：槍手離講台僅110m　差1cm就
又是酒駕！40歲K姓韓星撞上分隔島翻覆
馬力歐租房32年終於置產　積蓄700萬全砸了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

離職經理偷走檔案　害前東家20億營業秘密外洩！檢建請從重量刑

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

快訊／高雄殯儀館前車禍！貨車左轉撞機車　女騎士倒地送醫

台南警局長廖宗山最後一天上班　盼林士傑案「能有奇蹟」

大學肄業假冒NYU研究生　神鬼CEO上班1年詐2204萬元

高雄87歲阿北路口「鬼切左轉」　下秒遭直行休旅擊落躺地

2退役軍官加入統促黨！涉與台商幫中共發展組織　3人延押2個月

快訊／士林轎車失控暴衝30米！郵筒「倒頭栽」噴進藝品店內

板橋2貨車追撞！1駕駛雙腿遭夾受困車內　警消破壞車門救援

南投藝品商暗藏軍火庫！刑事局特警攻堅200坪豪宅　揪超強火力

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

離職經理偷走檔案　害前東家20億營業秘密外洩！檢建請從重量刑

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

快訊／高雄殯儀館前車禍！貨車左轉撞機車　女騎士倒地送醫

台南警局長廖宗山最後一天上班　盼林士傑案「能有奇蹟」

大學肄業假冒NYU研究生　神鬼CEO上班1年詐2204萬元

高雄87歲阿北路口「鬼切左轉」　下秒遭直行休旅擊落躺地

2退役軍官加入統促黨！涉與台商幫中共發展組織　3人延押2個月

快訊／士林轎車失控暴衝30米！郵筒「倒頭栽」噴進藝品店內

板橋2貨車追撞！1駕駛雙腿遭夾受困車內　警消破壞車門救援

南投藝品商暗藏軍火庫！刑事局特警攻堅200坪豪宅　揪超強火力

秘魯2026年大選　85歲前總統藤森謙也擬出馬競選

烏日玉闕朝仁宮紀念玄壇元帥渡台364年　副市長鄭照新祈福交流

俞大㵢花800萬公帑買家具？實際花費139萬　最貴花42萬買沙發

川普濺血！1981以來最重大刺殺未遂案　FBI調查潛在國內恐怖主義

植物診療師法三讀　估10年3000名、最快明年國考

川普713槍擊時間表一次看！　還原1分30秒生死現場

羅東夜市名店「外帶4菜色」！佳娜結帳看金額驚呆：台北一盤超過300

薪水35K養一家四口　她嘆「沒錢別生孩」！全場見1點：贏過很多人

離職經理偷走檔案　害前東家20億營業秘密外洩！檢建請從重量刑

搶救畫面曝光！29歲女國道突跳車遭撞死　媽驚站路肩目擊慘狀

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

即／北捷司機休息室驚傳藏毒！當事員工尿檢結果出爐

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

更多熱門

相關新聞

「酒國昆凌」遭控詐財　檢打臉起訴

「酒國昆凌」遭控詐財　檢打臉起訴

台中市張姓女子（原姓沈）曾任酒店公關，號稱「酒國昆凌」，多年前因涉詐騙富商數千萬元，因與富商和解獲判緩刑2年確定。今年3月間她又被1名台商指控詐財，當時張女緊急開記者會欲澄清，卻一度放鳥媒體未到場，事後稱自己「跟對方是正常交往關係，真誠付出情感」，但案經台中地檢署調查，認定張女涉嫌詐騙38萬餘元，依詐欺罪嫌將她起訴。

台男非法滯泰464天遭逮　在台詐領移工保險金

台男非法滯泰464天遭逮　在台詐領移工保險金

挑3支iPhone竟消失　貴婦賣屋詐財洗腎夫再犯案

挑3支iPhone竟消失　貴婦賣屋詐財洗腎夫再犯案

國防大學女助偽造發票　貪2000元麵包慘了

國防大學女助偽造發票　貪2000元麵包慘了

北醫大前副教授「球員兼裁判」詐領競賽獎金　勞動部展開追償

北醫大前副教授「球員兼裁判」詐領競賽獎金　勞動部展開追償

關鍵字：

NYUCEO生醫執行長詐欺薪水公款侵吞侵占增資款假合約

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」！

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面