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她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲姜冠宇表示，「我需要的是花時間在真正有需要的病人、做有價值的事。」（示意圖／VCG）

記者陳俊宏／綜合報導

整合醫學專科醫師姜冠宇分享遇到一名極端病人，對方因等報告等了一小時，咆嘯「放我走吧，求求你放我走吧」，接著就像失速列車衝出醫院，嚇得護理師魂魄快要飛掉。沒想到醫師事後還被投訴，讓他直呼，「妳若有毛病，我也不客氣。」

姜冠宇近日在臉書發文，「我決定寫在這裡，是為了避免這個病人後續造成我的困擾，整個沒在講道理，門診同仁都被嚇壞了。」

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姜冠宇提到，8日門診遇到一名極端病人，主張說自己不舒服，問診起來人穩穩的沒有什麼問題，做了血液檢查等報告，其他病人也看完了，他沒事去點一杯茶喝，才等一個小時喔，且報告剛好出來（效率真的夠快了）。

姜冠宇表示，「護理師叫我上來，我就看到病人對護理師發狂，她衝進診間咆哮，說她受不了了，說等太久，她的家事會做不完，整個家要塌下來了，一直狂喊『放我走吧，求求你放我走吧』。」

姜冠宇指出，「我淡淡地對病人說，那妳就走吧，記得拿藥批價。那個病人不看報告，不拿藥，也不付錢，就像失速列車衝出醫院了，我看護理師嚇得魂魄到要飛掉了，跟學姐一直在檢討自己是不是做得不好。」

姜冠宇當下安慰護理師，「妳不用為特殊的人檢討，一般人的反應不會這樣，有些人就是吃炸藥的，他自己吃炸藥，還怪妳毛摸得不順，會亂炸妳，也會亂炸別人，當作危險人物遠離就沒事了。欠醫院錢，就讓醫院去追就好了，沒我們的事。」

姜冠宇說，故事並沒有這樣就結束，11日秘書跟他說，病人向醫院投訴他了，說他「擅自離開診間」，「我來診病人都看完告一段落，口渴+想要點血糖，我沒有點飲料喝的人權嗎？」

姜冠宇認為，「妳說妳家事很忙很忙，孫子和家庭沒有妳會垮，妳怎麼還有時間來寫一堆投訴我啊，這是媽的多重宇宙嗎？這樣的災難型病人，其實我不是第一個遇到，稍有不滿意，接著會濫用資源，無所不用其極，要我們花時間在她身上，她很需要這樣被關注。」

姜冠宇提到，「但是我不想寫太多重複的報告，我需要的是花時間在真正有需要的病人、做有價值的事。妳若有毛病，我也不客氣，所以報告長官，我的報告全部都寫在這裡了，再來什麼文件，就用這篇複製貼上吧。」他也呼籲大家要自己照顧自己的心理健康，不要放任自己遷怒他人。

姜冠宇表示，「我的主戰場是收急診病人住院，所以我的門診是給大家一個方便。但是我看隔壁身心科病人很滿，我猜也有一些身心科病人偶爾會晃到我這裡。」

對此，許多網友留言，「最大的問題在於投訴不用錢，不用舉證，還不用負任何責任」、「不要再為難醫護了吧」、「姜醫師辛苦了」。

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