　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／酒醉租下台中七期金店面！清醒掛布條問用途　神秘客身份曝

▲網友po出這棟位在台中七期的房子掛紅布條 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

網友po出這棟位在台中七期的房子掛紅布條。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

喝醉酒的代價到底是福還是禍？一位民眾拍下一棟位在台中七期的房子，上頭掛上紅布表示「我跟兄弟喝醉了，不小心租下這裡」，還請大家推薦一下要做什麼好？民眾把照片po到網路，立刻引發討論，有人建議當寵物咖啡館，而另外也有人說當酒吧，《東森新媒體ETtoday》也獨家找到這間承租人，揭開租屋用途的真相。

民眾拍下一棟房子，大門掛了紅布條表示「我跟兄弟喝醉了，不小心租下這裡，請大家推薦一下做什麼」，這名po照的女網友還說自己是剛吃飽路過，就好心幫老闆發文討建議，這棟房子的地點位於台中公益路與大觀路，IKEA附近商圈。這裡是台中目前的蛋黃區「七期」，附近有不少大型商場、連鎖餐飲企業的總部基地，租金價格每月至少都要30萬起跳。

《東森新媒體ETtoday》去年底就報導過《月付49萬搶攻七期貴婦圈　北部醫美診所大手筆拓點》，七期發展30年左右，被定調為台中市的高級住宅區與CBD。據租賃實登揭露，位於市政路、惠來路口的豪宅建案「富宇世界之匯」1樓店面，由北部醫美業者以月租49萬元搶進。信義房屋專家表示，七期店面租金單價高、坪數也大，單月租金總價至少20萬元起跳。

網友看到這篇貼文之後，紛紛幫忙給老闆建議，看了一整輪，大部分都是希望跟夜生活有關，也就是開酒吧、「把客人灌醉之後，頂讓給他」、「永和豆漿」、「以防再次喝醉租下，不如開個餐酒館，再租一次都不用重新簽約」，甚至有人建議開萌寵水豚咖啡廳，而且就留字條在這家店的門口。

▲網友po出這棟位在台中七期的房子掛紅布條 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲網友幫po紅布條照片，助承租人找用途 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲網友po出這棟位在台中七期的房子掛紅布條 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這棟位在台中七期的房子是屬於黃金店面，承租金額一個月至少要30萬起跳 。（圖／承租人提供）

《東森新媒體ETtoday》獨家找到承租人，目前30歲不到，不願公開自己太多的背景，只單純說喝醉了才租下，真的不是在開玩笑！因為當初自己剛從國外搭飛機回來，在飛機上喝了酒，結果一到桃園機場就看到朋友傳給他的租屋訊息，他非常喜歡，所以當場就打電話告訴屋主，「現在是晚上8點，我從桃園下去，請等我到10點」，沒想到屋主很阿莎力的答應了，雙方一見面、看屋討論租金非常契合，就當下簽訂，只是租金不方便公開。

承租人笑著說隔天酒醒之後，雖然不後悔自己衝動租下，但不知道拿來做什麼用途？實在很苦惱，才想到掛紅布條求助網友，畢竟「萬事問網友」，總是能幫生命找到出路，目前其中有個網友提到「賣包包跟錶」給了他目標，因為之前自己跟另外朋友很早之前就夢要開一家「二手精品店」，過往兩人都只是聊聊，一直都沒有行動，或許這次喝醉酒，一連串的錯誤租下店面，剛好可以提前做這事；承租人攤手強調，現在只有開店的勇氣，說服自己「將錯就錯」會有負負得正的結果。

ET快訊
川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因
快訊／富邦勇士宣布曾祥鈞離隊
殉職警妻PO捐款帳號「違法嗎」　她一查資料矇了：可能會被砲
三重警妻PO「郵局帳號」惹議　社會局回應了
家人面突跳車！29歲女國道遭輾斃　媽媽崩潰跪地
基隆警值班台遭撞亡「未達因公殉職」　撫恤金差726萬
柏油路高溫逾50度！6歲女童光腳走慘起水泡　2周內恐難下地
KID老婆「挺孕肚洗他的褲子」　回房目睹衝擊一幕：檢討自己

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議！撫恤金差726萬

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

5億車聚！重機休息站開幕　顏清標騎250萬神車催油門

熱血男狂練Curry一段式投籃　投2萬球「0基礎→精準三分」

川普遇襲特勤開槍反擊　槍手被當場擊斃倒屋頂

黃子韜認愛徐藝洋！緋聞傳4年　曬親吻照：願我們永遠是我們

爸半夜進女兒房間「偷愛犬」　連窩一起拖走只求牠陪睡XD

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

3級毒品變2級！害他白坐89天冤獄「國賠26萬」　高醫：無誤判

屏東8旬翁暗夜開小貨車還逆向　見警催油門...撞分隔島翻車不治

離譜轎車「綠園道當車道」一路狂開　闖禍駕駛慘了！警要開罰

當著家人面突跳車！29歲女國道遭後車衝撞亡　母嚇傻崩潰跪地

帶柯基吃胡椒蝦...比特犬突衝出狂咬人狗　飼主被求償164萬

毒錢包案認了有疏失！司機員服務18年　北捷：沒有外傳嗜睡情況

「北捷毒錢包」案發第12天…處理時序曝光！警喊：需要偵辦期程

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議！撫恤金差726萬

台灣「Nissan休旅Ariya」配備曝光！入手將比特斯拉Model Y更便宜

竹北爆怪男拿「棒棒糖」公園拐童：我是你爸媽朋友！特徵曝光

勞基法修正案三讀！勞工65歲強制退休解禁　可經勞雇雙方協商延後

川普遇槍擊首度受訪　親曝躲過暗殺死劫、振臂高呼原因

夫妻拍到「槍手趴屋頂」瞄準川普　下秒連開多槍：警察看不到他

快訊／高雄2小貨車路口對決！他闖紅燈「90度側翻」3人送醫

富邦勇士宣布曾祥鈞離隊　前年度進步獎得主前進日本職籃

富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱　韓國起亞虎啦啦隊韓風應援

大陸6月份房價繼續下跌　連跌12個月

北市地下道撞死單親爸！無照酒駕男賠450萬　獲輕判5年半定讞

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

社會熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

全民買單！　高醫烏龍害多起冤獄

新竹6歲女童光腳走柏油路「燙出水泡」　社會處安置

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

基隆警值班台遭撞亡　未達「因公殉職」惹議

顏清標戴斗笠騎重機挨罵！試騎250萬神車：比較少騎了

21歲的他因高醫坐89天冤獄　國賠金額曝

最新詐騙手法！　她痛失近2000萬

男大生帶女友宿舍壞壞！59秒激戰片遭偷拍外流

北捷休息室找到毒品　捷運公司回應了

女童光腳走柏油路燙出水泡！社會處出手了

更多熱門

相關新聞

23台哈雷+肌肉車淨車　身價飆4千萬

23台哈雷+肌肉車淨車　身價飆4千萬

台中市惡人騎士車隊昨（14）日前往龍井區三陽玉府天宮舉行淨車儀式，號召20多名成員到場，除了有多台要價約180萬的哈雷Touring大型重機現身，還有10多台野馬、雪佛蘭「大黃蜂」美式肌肉車，甚至有一台全球僅3千台、全台唯一的道奇挑戰者「百年紀念款」現身。現場總值經計算上看4千萬。

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

瑞豐夜市水煮玉米3支230！業者：坐高速來的

險沒錢出國！國中合唱團世界大賽奪冠

險沒錢出國！國中合唱團世界大賽奪冠

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

龜山小客車飛到對向連撞3車！釀1死4傷

關鍵字：

高雄台中喝醉桃園機場承租七期精品中古紅布條

讀者迴響

熱門新聞

即／29歲女國道突跳車　遭後車輾過慘死

殉職警妻子PO捐款帳號　警證實是真的

蔡依林心碎！　「痛別18歲愛兒」悲喊：還想再緊抱著你

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

信義區「半夜爆人潮」塞滿香堤大道　內行曝原因

數學資優生成刺川兇手！車上家中搜出爆裂物

快訊／PO帳號惹議！三重警妻「一早再發文」

恐怖瞬間畫面！桃園嚴重車禍1死5傷　男遭輾壓亡

她狂吼「求你放我走」衝出醫院　護理師嚇到魂快飛走

孫安佐「研發鋼鐵防彈背心」：想合作國防部！

愛吃辣＋喝酒！他KTV「高音突唱不上去」　半年後過世了

暗殺川普槍手曾想加射擊俱樂部　技術差遭拒

本周可能有颱風！　預估路徑曝

病毒大爆發！　全家都中鏢

富士山「連環山難」已5死！日發布緊急警告

更多

最夯影音

更多

為何有些算命老師收費高　師傅揭：算得準業障纏身

川普中彈被特勤肉身保護　右耳爆血振臂高呼：戰鬥！

台學生時隔1年訪美寄宿家庭　Home妹見他驚喜現身爆哭

典典寶寶學用筷子吃飯「左右手都OK」　泳池滑倒...被劉子銓笑「狂記仇」XD

爸貼孕肚對女兒做胎前教育　她出生狂哭一聽暗號秒安靜

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面