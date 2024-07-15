獨／酒醉租下台中七期金店面！清醒掛布條問用途　神秘客身份曝

▲網友po出這棟位在台中七期的房子掛紅布條。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

喝醉酒的代價到底是福還是禍？一位民眾拍下一棟位在台中七期的房子，上頭掛上紅布表示「我跟兄弟喝醉了，不小心租下這裡」，還請大家推薦一下要做什麼好？民眾把照片po到網路，立刻引發討論，有人建議當寵物咖啡館，而另外也有人說當酒吧，《東森新媒體ETtoday》也獨家找到這間承租人，揭開租屋用途的真相。

民眾拍下一棟房子，大門掛了紅布條表示「我跟兄弟喝醉了，不小心租下這裡，請大家推薦一下做什麼」，這名po照的女網友還說自己是剛吃飽路過，就好心幫老闆發文討建議，這棟房子的地點位於台中公益路與大觀路，IKEA附近商圈。這裡是台中目前的蛋黃區「七期」，附近有不少大型商場、連鎖餐飲企業的總部基地，租金價格每月至少都要30萬起跳。

《東森新媒體ETtoday》去年底就報導過《月付49萬搶攻七期貴婦圈 北部醫美診所大手筆拓點》，七期發展30年左右，被定調為台中市的高級住宅區與CBD。據租賃實登揭露，位於市政路、惠來路口的豪宅建案「富宇世界之匯」1樓店面，由北部醫美業者以月租49萬元搶進。信義房屋專家表示，七期店面租金單價高、坪數也大，單月租金總價至少20萬元起跳。

網友看到這篇貼文之後，紛紛幫忙給老闆建議，看了一整輪，大部分都是希望跟夜生活有關，也就是開酒吧、「把客人灌醉之後，頂讓給他」、「永和豆漿」、「以防再次喝醉租下，不如開個餐酒館，再租一次都不用重新簽約」，甚至有人建議開萌寵水豚咖啡廳，而且就留字條在這家店的門口。

▲網友幫po紅布條照片，助承租人找用途 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲這棟位在台中七期的房子是屬於黃金店面，承租金額一個月至少要30萬起跳 。（圖／承租人提供）

《東森新媒體ETtoday》獨家找到承租人，目前30歲不到，不願公開自己太多的背景，只單純說喝醉了才租下，真的不是在開玩笑！因為當初自己剛從國外搭飛機回來，在飛機上喝了酒，結果一到桃園機場就看到朋友傳給他的租屋訊息，他非常喜歡，所以當場就打電話告訴屋主，「現在是晚上8點，我從桃園下去，請等我到10點」，沒想到屋主很阿莎力的答應了，雙方一見面、看屋討論租金非常契合，就當下簽訂，只是租金不方便公開。

承租人笑著說隔天酒醒之後，雖然不後悔自己衝動租下，但不知道拿來做什麼用途？實在很苦惱，才想到掛紅布條求助網友，畢竟「萬事問網友」，總是能幫生命找到出路，目前其中有個網友提到「賣包包跟錶」給了他目標，因為之前自己跟另外朋友很早之前就夢要開一家「二手精品店」，過往兩人都只是聊聊，一直都沒有行動，或許這次喝醉酒，一連串的錯誤租下店面，剛好可以提前做這事；承租人攤手強調，現在只有開店的勇氣，說服自己「將錯就錯」會有負負得正的結果。