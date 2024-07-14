暗殺川普位置圖曝！　槍手135m外「爬屋頂開火」秒被擊斃

▲ 川普及槍手相對位置。（圖／記者陳宛貞製圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普13日在賓州舉行戶外造勢，演說中遭槍手襲擊，右耳受傷濺血，現場觀眾1死2重傷，犯嫌當場被擊斃。美媒分析，槍手當時埋伏在舞台左後方制高點，距離川普約120至150公尺，但因在維安管制區外，並未接受安檢。

NBC指出，川普中彈的位置和槍手遺體被目睹的位置約相距約148碼（約135公尺）。CNN地理位置分析也顯示，槍擊發生時川普和槍手距離約100至500英尺（120至150公尺）。

綜合美媒畫面，集會舞台架設在草地上，舞台後方有3棟小屋，而特勤局狙擊手當時就在其中最左邊的白色屋頂上；槍手則是在會場左後方的小屋屋頂上開火，導致看台觀眾死傷。

但執法部門消息人士向NBC指出，槍手開火的制高點在活動會場外，不在特勤局維安管制區內，代表他並未接受安檢及槍支探測儀檢查。5名高級執法官員透露，聯邦調查人員已初步確認槍手身分，為一名來自賓州約20歲的男性，動機尚不清楚。