紅色大牛被拖吊！他直呼猛「刮到就完了」　網見車牌太熟悉

▲紅色大牛被拖吊。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

在路上看到拖吊車不稀奇，不過近日就有網友留意到，這台拖吊車吊的是紅色藍寶堅尼（俗稱大牛），讓他驚呼，「這個拖吊猛猛的！」照片曝光後，則有其他網友從車牌認出車主，熱烈討論道「超派」、「好像是超哥的車欸」。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文直呼，「這個拖吊猛猛的，遇到這車還敢拖吊，刮到人生都完了！」從畫面可見，這台紅色大牛停在紅線處，因此就有拖吊車正準備拖走。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「紅色超跑拖紅色超跑，平起平坐」、「同色系蠻帥的」、「有錢違停就不要怕刮傷」、「違規就是違規，王子犯法與庶民同罪，有什麼不敢拖的」、「支持！違停，就是拖」、「違停就是欠拖啊，沒什麼，有錢買超跑，罰單當停車單沒什麼吧」。

▲網友直呼「超派」。（圖／翻攝自Facebook／超派人生）

還有網友留意到大牛的車牌，「網紅超哥的大牛」、「這不是超派那台大牛嗎」、「這就超哥的車啊」、「超派吊車」、「這台好像是超哥的車子，超派」、「我怎麼印象這是超派的車」、「這樣拖簡直是醋飯天條」。

實際比對過，超哥曾在社群貼出紅色大牛的照片，其車牌確實與照片中的車一致，不過超哥的車上其實還有其他圖案，這台則是單純的紅色，該車目前是否是超哥在開，尚不可知。