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陸女網紅欠67萬租金！出庭喊「我有憂鬱症」　被上銬慌了秒吐錢

▲▼女網紅欠租67萬拒繳。（圖／翻攝微博）

▲女網紅欠租67萬租金拒繳。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

上海一名尹姓女網紅租屋經商，事後卻拖欠15萬元（人民幣，下同，約新台幣67萬元）房租沒付，更是聲稱自己罹患憂鬱症、沒錢歸還，沒想到出國旅遊、拍寫真的照片被抓包，因此當庭被上銬，嚇得她立即支付2萬元（約新台幣9萬元），並且請求房東諒解。

綜合陸媒報導，尹女有在經營網路社群，身材姣好加上長相美艷，讓她擁有許多粉絲追隨。不過，尹女幾年前在上海租房經商，向吳姓女房東租了房子，沒想到竟欠租不繳，最後一共欠下了15萬元（約新台幣67萬元）。

尹女被吳姓女房東告上法院後，立即出言求情，聲稱自己患有憂鬱症，並且先行支付5萬元（約新台幣22萬元），請求吳女給她時間緩衝。吳女聽完後心軟，於是向法院申請解除對尹女禁止高消費金額的限制。

▲▼女網紅欠租67萬拒繳。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅欠租67萬租金拒繳。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅欠租67萬拒繳。（圖／翻攝微博）

怎料尹女的限制被解除，立即故態復萌，不但飛往紐西蘭旅遊，甚至還會外拍寫真照片，社群軟體上也時常更新吃喝玩樂的動態，生活過得相當滋潤。吳女看完後忍無可忍，一想著房租一直被拖欠，於是申請強制執行。

▼女網紅欠租67萬租金拒繳，被上銬慌了。（圖／翻攝微博）

▲▼女網紅欠租67萬拒繳。（圖／翻攝微博）

尹女到場以後，又以罹患憂鬱症為由拒絕還錢，甚至說自己下午有拍攝工作，需要趕快離開，直到被戴上手銬，才發現事情鬧大了。尹女於是再度求情，制定了還款計畫，並且當場付給吳女2萬元（約新台幣9萬元），才終於被放出去。

 
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網紅租金房租強制執行

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