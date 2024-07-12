蔡阿嘎YT封面照更新「嘎妹的臉被P掉」跟蘿拉一樣！網瘋猜：還有C

▲嘎妹的臉也被P掉了 。（圖，下同／翻攝自Dcard）



記者施怡妏／綜合報導

網紅蔡阿嘎開除資深員工蘿拉，證實對方利用AB合約詐財8位數，最近他除了在文章及影片中以「AB」自嘲或諷刺蘿拉之外，還將YouTube封面照蘿拉的位置，P圖成一罐AB優酪乳，然而，有網友發現，蔡阿嘎的堂妹「嘎妹（蔡汶璇）」也被一併處理，被P成AB優酪乳，驚呼「如果真的有關，這樣親戚就不用做了欸」。

有網友在Dcard發文，發現4年前蔡阿嘎發布的10周年Q&A影片，除了蘿拉被P成一罐AB優酪乳外，嘎妹也同樣被P成AB優酪乳，此外，2年前的尾牙影片，嘎妹的頭也用「金錢」的圖案遮住了，想起蔡阿嘎日前發布新影片提到，「還有C！你不知道喔？」猜測嘎妹跟蘿拉可能有關連，「究竟是誤植，還是在預告那個ABC的C呢？」

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貼文曝光，不少網友發揮鍵盤柯南的精神，「低卡有一篇文章發現阿嘎封鎖嘎妹了，再加她後期影片完全沒出現，所以應該是一定有瓜」、「桃貴波能都沒有追蹤嘎妹了」、「阿嘎跟嘎妹之前自彈自唱的影片也都隱藏了（有連結的才能點進去，直接搜尋會搜不到）」、「我真的很認真翻，細思極恐，她跟蘿拉去年還有一起出國欸」、「阿嘎連在她的頻道都沒出現過，甚至阿嘎出國也都沒有她，反而她出國還找了前員工」。

▲蔡阿嘎話中有話地說「還有C」。（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）



其他網友紛紛表示，「大概是律師查到些什麼不得了的事情吧」、「看得出蔡阿嘎真的很照顧嘎妹，甚至現在一部分的粉絲應該也是阿嘎的粉絲，被一個有血緣關係的人背刺，重感情的人真的會被傷透了心」、「自己人欸，如果是真的也太可怕」、「如果妹真的有參一咖，阿嘎太慘了，被掏空的不只錢，連心都被掏空了吧，被同事就算了，被家人背刺那得有多痛啊」。

事實上，去年6月就有網友發現，嘎妹很少出現在蔡阿嘎的頻道，連穿插的過場都沒有，彷彿跟蔡阿嘎像是陌生人的感覺，蔡阿嘎和嘎妹也沒有互相追蹤，好奇兩人之間是不是發生什麼事情。不過，當時網友認為，這是蔡阿嘎家務事，不需要被拿出來討論，如今被P成跟蘿拉一樣的圖案，相當耐人尋味。

▼網友發現封面圖片被改了。（圖／翻攝自Dcard）

