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抖音93萬網紅「裸聊尻尻」影片瘋傳！　本尊認了：被慾望沖昏頭

▲▼中國抖音網紅「甜水麵小哥」弋優。（圖／翻攝自抖音）

▲中國抖音網紅「甜水麵小哥」弋優拍片承認過往錯誤。（圖／翻攝自抖音）

記者張方瑀／綜合報導

中國抖音網紅「甜水麵小哥」弋優，近日被爆出他與人視訊裸聊打手槍的影片，而他本人也在10日拍片承認影片中的人就是他，並非遭人利用AI換臉技術偽造。弋優表示，這支裸聊影片是在2017年遭人盜錄勒索，因沒有給錢而遭對方流出，「是我沒有潔身自好，被慾望沖昏了頭腦。」

▲▼中國抖音網紅「甜水麵小哥」弋優。（圖／翻攝自抖音）

▲中國抖音網紅「甜水麵小哥」弋優在抖音上有超過93萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自抖音）

在抖音上超過93萬粉絲追蹤的弋優擁有清秀臉龐，2021年在青島一處夜市擺攤賣甜水麵爆紅，還被網友稱為甜水麵小哥。他10日在抖音上傳一段影片，坦承網路上流傳的裸聊打手槍影片就是他本人，並非遭人惡意利用AI換臉技術偽造。

弋優表示，這支影片是在2017年遭人盜錄，當時年僅21歲的他衝動下載了一款能與人視訊聊天的軟體，結果整個裸聊手淫過程竟被錄下來，對方還勒索他2000人民幣（約台幣8945元），若不給錢就會將影片公開。

當時弋優發現網路上有許多相同受害者，所以並未給錢，同時也有報案處理，但影片依舊被流出。到了2021年他因賣麵爆紅後，這段影片隨即被挖出，在網路上大肆流傳；弋優說，那是他第一次感受到全面襲來的網路暴力，不僅受到無數人的辱罵與取笑，連他的家人也受到牽連，因此他選擇離開網路平台。

▲▼中國抖音網紅「甜水麵小哥」弋優。（圖／翻攝自抖音）

▲中國抖音網紅「甜水麵小哥」弋優表示對方勒索不成後就將影片流出。（圖／翻攝自抖音）

弋優近來在親友的鼓勵下，再次重起爐灶回歸，但隨著關注度增加，這段過去又被人翻出來，而這次他選擇勇敢面對，「是我沒有潔身自好，被慾望沖昏了頭腦，導致這一系列事情的出現，我對不起自己、也對不起家人，他們受到了很多牽連。」

弋優說，他過去不願回應這件事情，擔心會被認為是炒作流量。但現在他決定站出來，希望自己的回應能夠讓謠言就此停止，若還有人繼續造謠，他將透過司法途徑來處理。

影片發布後弋優的粉絲數不減反漲，許多粉絲是第一次知道這段過往，雖然有些粉絲表示難以接受，但也有一些粉絲覺得沒什麼大不了，誰都有被慾望沖昏頭的時候，「大家最多好奇吃個瓜，過後就會忘記的」、「你處理的方式很好」、「誰人生沒犯過錯」、「事情已經出了，總要邁過去的，對吧？」

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