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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

接受外媒專訪談台海局勢　馬英九：中國大陸不會輕易動武

▲▼ 前總統馬英九、前行政院長陳沖 。（圖／記者任以芳攝）

▲前總統馬英九 。（圖／記者任以芳攝）

記者崔至雲／台北報導

對於台海目前局勢，前總統馬英九接受馬來西亞星洲日報訪問時提到，他認為中國大陸不願意輕易動武，因為一旦動武，不論結果怎麼樣，都是老百姓受害，他們非常理解這一點。馬英九說，「我覺得大家已打造出一個更為友好的結構，讓雙方能夠朝和平方向發展」，目前還不致於到擔憂的地步，因為無論是美國或中國大陸都不至於願意看到台海發生戰爭。

對於大陸及美國的關係，馬英九在專訪提到，美國會了解有些領域，他們也不可能永遠領先大陸，大陸有它的條件，所以雙邊和平競爭，其實對雙方都有好處，「我對美國跟大陸的關係，倒是沒有那麼悲觀。你也會明白，他們雙方都知道一旦動武的話，一定是兩敗俱傷」。

針對兩岸溝通部分，馬英九認為，他對台海局勢「相當樂觀」，最主要是兩岸的溝通、交流非常的密切，因為在大陸的台商有好幾百萬人，而這些條件都是不容易達成的；一旦有了之後就非常有意義， 而大陸的領導人對這個很理解。

馬英九也說，「我相信他們也不願意輕易動武，事實上一旦動武，不論結果怎麼樣，都是老百姓受害。他們非常理解這一點。我覺得大家已打造出一個更為友好的結構，讓雙方能夠朝和平方向發展」，大陸當然是希望統一，但是如果手段不能和平，過程不能民主的話，台灣人不會接受。

馬英九認為，台灣現在已經是個相當民主的社會，大陸如果能夠了解的話，相信對於雙方的發展一定會有幫助，「我覺得要強調一下，就是過程要和平，方法要民主，這一點非常重要」。

對於「統獨」議題，馬英九在訪問中提到，國民黨贊成和平統一，但是不贊成武力統一，民進黨就反對統一，民眾黨大概是在中間，比較溫和，對統一的問題沒有太強烈的看法。

馬英九認為，台灣是一個蠻複雜的社會，人民有各種不同的想法，其實這也不是壞事，一個民主社會本來就該如此。最後馬英九也提到，以現任總統賴清德跟以前的蔡英文來看，一般人覺得蔡總統還是比較溫和，賴總統常常說他是務實的台獨工作者，但是不管怎麼務實，這個都不可能實現，這絕對不是一個務實的事情，所以有時候會覺得他有點天真。
 

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