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瘋傳肯爺8／25降落高雄！高市府認「有來預約場地」：2原因不能借

▲肯爺。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特。（圖／達志影像／美聯社）

記者許宥孺／高雄報導

美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現更名為Ye）近日傳出8月要在世運主場館開演唱會，對此，高市府表示，世運主場館檔期申請有一定的審核條件及申請程序，市府迄今並未接獲Kanye West演出活動要借用場地的完備正式申請，且網傳Kanye West 演出的日期及時段，已有其他民間單位完成申請使用。

今年台灣曾有音樂祭在愚人節開了一次大玩笑，宣稱肯爺將來台表演，當時引發不少風波，不過據媒體報導，Kanye West將展開亞洲巡迴行程，並預計8月25日來台舉辦 「Ye VULTURES LISTENING EXPERIENCE live in Taiwan 」 ，除了他本人親自到場外，知名歌手Ty Dolla $ign也將同行。外傳場地選在高雄國家體育場，但主辦單位表示目前還在協調中。

▲肯爺演唱會「 Ye VULTURES LISTENING EXPERIENCE live in Taiwan 」傳於8月25日高雄登場。。（圖／聚善美文創娛樂有限公司提供）

▲▼傳出肯爺將於8月25日在高雄世運主場館開唱。（圖／聚善美文創娛樂有限公司提供）

▲肯爺演唱會「 Ye VULTURES LISTENING EXPERIENCE live in Taiwan 」傳於8月25日高雄登場。。（圖／聚善美文創娛樂有限公司提供）

對此，高市府文化局指出，感謝各界支持與協助，讓高雄演唱會熱潮持續爆發，今年至7月上旬高雄已舉辦超過81場演唱會，下半年度演唱會檔期申請相當熱烈，目前各場館已公告的演唱會更達50場，如：火星人Bruno Mars、日團ONE OK ROCK、Stray Kids、Take That接招合唱團等國內外重量級藝人將接續於港都開唱。

運發局說明，今年5月底曾接獲某公司來訊，表示要預約8月底世運主場館時段舉辦Kanye West演唱會，運發局提醒需以正式公文提出申請，並檢附活動企畫書、藝人合作備忘錄、場地佈置撤場計畫等相關文件，以完備申請程序。今年6月，改由另間公司發函至運發局，說明要租借8月底的世運主場館場地辦理Kanye West演唱會，但同樣沒有檢附相關文件，只寫會後補。

運發局回函指出，因檢附文件不齊、活動主辦單位無法確認，因此場地無法借用。迄今便未見該公司或其他公司針對Kanye West演唱會再行提出租借場地申請。

高市府表示，高雄今（2024）年度演唱會場次預估突破150場，超越去年，世運主場館更是早已滿檔，高雄誠摯歡迎全世界各種類型演出來到高雄，高市府基於推廣扶植流行音樂、促進藝文及觀光政策立場，將做最好最佳的準備，提供場館硬體服務、交通疏運、商圈優惠券、安全維護、環境衛生、通訊網路提升等全方位行政協助，讓主辦單位無後顧之憂，到高雄演出絕對會是最佳選擇。

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