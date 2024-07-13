獨／「三寶退散」失靈！工地妹騎車遭擊落　劇情逆轉超傻眼

▲一名女騎士被迴轉車輛擊落，機車擋泥板還貼「三寶退散」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市鼓山區逢甲路發生一起轎車撞機車的事故，一輛自小客疑似違規迴轉，擊落了一台貼有「三寶退讓」貼紙的機車，女騎士當場受傷，不過意外讓人發現她比三寶更可惡，在救護人員幫她包紮完之後，當場被逮回了警局。

這起案件發生在12日早上十點，一輛由戴姓女子駕駛的轎車從路邊起步之後，在逢甲路疑似違規迴轉，因為地上明明有雙黃色標線，然後同行的一台機車就被擊落，女騎士倒地滾了好幾圈受傷，救護人員抵達之後，進行檢傷初步發現身上有多處擦傷，進行包紮之後就離開。

▲一名女騎士（地上）被迴轉車輛擊落，肇事女駕駛（粉紅衣服）在旁邊關心 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女騎士被迴轉車輛擊落，意外發現女騎士是酒駕 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過警方在進行酒測時，意外發現了這名34歲的謝姓女騎士有酒精反應，酒測值為0.48，涉犯公共危險罪！而謝姓女子的朋友接獲通知之後也立刻趕到了現場，她說謝姓女子為何一大早就喝酒，自己並不清楚，但是謝姓女子是在工地做粗工，可能是為了要趕場才會「冒險騎車」上路。

詢問現場民眾這起車禍是怎麼發生？民眾表示只有聽到巨大碰撞聲響後，立刻衝出來就已經看到謝姓女子躺在地上，不過這位民眾也抱怨，逢甲路才18米寬的道路，需要兩邊通行再加上周邊住戶都把車停在兩旁道路，機車能夠通行的空間就有限，若是遇上下班時間，人車爭道驚險場面情況更是天天上演，連自己要走出來倒垃圾都會很害怕。而記者也實際觀察到，車禍發生後，僅有一名警察實習生站在路中央，沒有安全維護的情況下指揮交通，車子都從他旁邊貼近閃身而過，真的非常危險。

謝姓女子在車禍現場鑑定完成之後，立刻被送上了警車進行後續的移送偵辦，只是再看看她機車後方的擋泥板貼著「三寶退讓」的字樣實在諷刺，自己不但沒有閃掉三寶，連自己都成了比三寶還過分的「酒駕肇事者」。

▲實習生連反光背心都沒有，就在路中間指揮交通，現場因為車禍變成單向通行 。（圖／記者吳奕靖攝）