波蘭M-346教練機墜毀！直衝機場「炸成火球」飛官慘死　驚悚片曝光

▲波蘭M-346教練機驚傳墜毀意外。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

波蘭格丁尼亞科薩科沃機場12日驚傳一起飛行意外，一架原定參與13日海軍航空旅30周年慶祝活動的M-346教練機，當天在進行預演時不明原因突然高速墜落，整台飛機撞擊地面後化成一團火球，而駕駛該飛機的飛行員也當場死亡。事件曝光後，當局也隨即取消原定的慶祝活動。

綜合外媒報導，少校羅伯特（Robert）駕駛的M-346教練機12日在預演期間突然急墜，撞向停機坪，瞬間引爆巨大火球，驚悚一幕也被附近民眾給拍下，就連距離機場遠處的民宅都能看到濃煙竄天，滾滾煙雲在空中翻騰。對此，波蘭軍方事後證實，羅伯特少校已身亡，事故原因則有待進一步調查。

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❗️Kolejny materiał z katastrofy samolotu M-346 Bielik na lotnisku Gdynia-Kosakowo. pic.twitter.com/NBwr5ljJdM — WarNewsPL (@WarNewsPL1) July 12, 2024

報導指出，羅伯特少校是波蘭空軍的M-346特技飛行隊成員，他和另一名飛行員雅德里安（Adrian）少校在波蘭空軍官校訓練學員，兩人都有超過1000小時的M-346飛行經驗，主要任務是為未來的F-16和F-35戰鬥機飛行員進行飛行訓練。而事件曝光後，當局也決定取消原先為慶祝海軍航空旅成立30周年而計劃的飛行表演。