　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

波蘭M-346教練機墜毀！直衝機場「炸成火球」飛官慘死　驚悚片曝光

▲波蘭M-346教練機驚傳墜毀意外。（圖／翻攝自X）

▲波蘭M-346教練機驚傳墜毀意外。（圖／翻攝自X）

記者閔文昱／綜合報導

波蘭格丁尼亞科薩科沃機場12日驚傳一起飛行意外，一架原定參與13日海軍航空旅30周年慶祝活動的M-346教練機，當天在進行預演時不明原因突然高速墜落，整台飛機撞擊地面後化成一團火球，而駕駛該飛機的飛行員也當場死亡。事件曝光後，當局也隨即取消原定的慶祝活動。

綜合外媒報導，少校羅伯特（Robert）駕駛的M-346教練機12日在預演期間突然急墜，撞向停機坪，瞬間引爆巨大火球，驚悚一幕也被附近民眾給拍下，就連距離機場遠處的民宅都能看到濃煙竄天，滾滾煙雲在空中翻騰。對此，波蘭軍方事後證實，羅伯特少校已身亡，事故原因則有待進一步調查。

報導指出，羅伯特少校是波蘭空軍的M-346特技飛行隊成員，他和另一名飛行員雅德里安（Adrian）少校在波蘭空軍官校訓練學員，兩人都有超過1000小時的M-346飛行經驗，主要任務是為未來的F-16和F-35戰鬥機飛行員進行飛行訓練。而事件曝光後，當局也決定取消原先為慶祝海軍航空旅成立30周年而計劃的飛行表演。

ET快訊
北市動物園「小貓熊YaYa」離世！
爆鄭文燦私下說「賴清德不聰明」　黃敬平看收押：到底是誰不聰明
韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波蘭M-346教練機墜毀！直衝機場「炸成火球」飛官慘死　驚悚片曝光

老公愛愛喊出別人名字　人妻氣炸！拿刀割掉他的「金箍棒」

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

好萊塢掀「換拜聲浪」！影帝道格拉斯：拜登無能挑戰川普說的謊

俄羅斯下令逮捕反對派領袖納瓦尼遺孀　打入恐怖分子黑名單

匈牙利外長：不支持北約變成「反中集團」

拜登連環口誤！喊澤倫斯基「俄羅斯總統普丁」　克宮：全世界在看

印度宣布6月25日是「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

以色列粉碎加薩市300多間房屋　瓦礫堆下找到60具遺體

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

李多慧信義區街頭熱舞！3秒影片讓後面小黃紅了

台塑重臣楊兆麟首曝光！坐輪椅戴遮陽帽擋臉　兒陪同搭豪車離開

拖板車板台脫落巴士追撞　14師生路邊念聖經「壓驚」

三花貓咬飼主被嫌棄　撒嬌躺懷裡伸雙手討抱

高捷回應「晚上好」爭議：沒毛病　王陽明回鍋狠掐...懷秋「我比較M」

波蘭M-346教練機墜毀！直衝機場「炸成火球」飛官慘死　驚悚片曝光

老公愛愛喊出別人名字　人妻氣炸！拿刀割掉他的「金箍棒」

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

好萊塢掀「換拜聲浪」！影帝道格拉斯：拜登無能挑戰川普說的謊

俄羅斯下令逮捕反對派領袖納瓦尼遺孀　打入恐怖分子黑名單

匈牙利外長：不支持北約變成「反中集團」

拜登連環口誤！喊澤倫斯基「俄羅斯總統普丁」　克宮：全世界在看

印度宣布6月25日是「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

以色列粉碎加薩市300多間房屋　瓦礫堆下找到60具遺體

家裡挖出罕見「57.6度高粱」！他納悶：跟58度差在哪？神人揭2含義

走過偷吃風波　鄭秀文演唱會快結束「許志安突現身」全場暴動

波蘭M-346教練機墜毀！直衝機場「炸成火球」飛官慘死　驚悚片曝光

柴柴散步突「抽搐吐白沫」急送醫　獸醫淡定：你養了個小色鬼

喝水太無聊！精選3款「水果水食譜」　助你消腫又美容

雲林25歲逆子水果刀弒母！傳「拜陰廟中邪」　民俗大師揭1招可確認

老公愛愛喊出別人名字　人妻氣炸！拿刀割掉他的「金箍棒」

超準！憑直覺開一盞燈　秒測最近什麼事情讓你不開心

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

味全3人猛打擊退兄弟　樂天7比2打敗台鋼

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

國際熱門新聞

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

北韓「公開槍決」30多名中學生

開價29萬拍「精子藝術照」　21歲女模怒：50男一起

17歲鮮肉床戰28歲女　「硬不起來」被笑殺人

拜登連環口誤！稱澤倫斯基俄羅斯總統普丁

老公愛愛叫錯名字　人妻拿刀割掉他的「金箍棒」

俄羅斯下令逮捕納瓦尼遺孀　打入恐怖分子黑名單

拜登堅持不退選　路透社列出5點可能原因

匈牙利外長：不支持北約變成「反中集團」

好萊塢換拜聲起！道格拉斯：難想像拜登做完第2任期

印度宣布「憲法謀殺日」　警惕獨裁黑歷史

「東京迪士尼郵輪」2028年首航　價位曝光

以色列粉碎加薩市300間房　瓦礫堆下找到60具遺體

更多熱門

相關新聞

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）日前在華沙會面，並簽署了兩國安全協議，將要號召居住在波蘭的烏克蘭人成立志願軍。

中國、白俄軍演　距波蘭邊界不到5公里

中國、白俄軍演　距波蘭邊界不到5公里

波蘭防空基地就緒　可攔截飛彈攻擊

波蘭防空基地就緒　可攔截飛彈攻擊

東莞化工廠爆炸「巨型火球」竄天 有民眾身體不適送醫

東莞化工廠爆炸「巨型火球」竄天 有民眾身體不適送醫

即／仁寶投5億元「波蘭設車電廠」2025年完工

即／仁寶投5億元「波蘭設車電廠」2025年完工

關鍵字：

教練機飛行意外波蘭火球慶祝活動

讀者迴響

熱門新聞

即／俄客機墜毀莫斯科近郊　3名機組人員全罹難

嘎妹親發聲明「絕無不法行為」　曝沉默半天原因

22歲辣妹被男友痛毆致死　遺體支離破碎

北韓「公開槍決」30多名中學生

即／林士傑命案口罩男落網！警攻堅壓制畫面曝

入獄2個月！Toyz突發「燦笑用餐照」4000人朝聖

韭菜大翻車！　聯發科爆5740萬元違約交割

開價29萬拍「精子藝術照」　21歲女模怒：50男一起

即／林士傑槍殺案！疑槍手「口罩男」高雄落網

蔡阿嘎發聲粉碎與嘎妹鬧翻謠言

吳尊13歲女兒暴風抽高「身高超過爸肩膀」

台北驚見幼兒園性侵！　淫師私拍女童不雅片超過600部

小貓熊YaYa突癱離世　腦水腫病變

百貨員工認證！放這音樂＝外面「下雨了」

台北幼兒園長之子性侵20女童　兒少法淪加害人保護傘

更多

最夯影音

更多

熱情對熟睡狗群打招呼　11隻被嚇醒氣歪狂叫XD

台美棒球小將對決黑白猜　他逆轉獲勝全場激動歡呼

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

80歲阿婆賣粉圓顧2中風兒　用料超實在一碗才35元

雲林25歲男弒母砍父　鄰居驚：難怪狗狂吠

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面