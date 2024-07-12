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波蘭總理圖斯克會澤倫斯基　將為烏克蘭成立志願軍

▲▼波蘭總理圖斯克和烏克蘭總統澤倫斯基於2024 年7月8日在波蘭華沙總理府簽署兩國安全協議後出席新聞發布會。（圖／路透社）

▲波蘭總理圖斯克（右）和澤倫斯基（左）7月8日在波蘭簽署兩國安全協議。（圖／路透社）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）日前在華沙會面，並簽署了兩國安全協議，將要號召居住在波蘭的烏克蘭人成立志願軍。

波蘭通訊社（PAP）報導，波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）表示，居住在波蘭的數百萬名烏克蘭人已表明有意願加入志願軍事部隊，該部隊將幫助烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略。 他呼籲其他歐洲國家發起類似的舉措。

他補充說，波蘭當局將為志願者提供培訓和裝備，這些志願者在烏克蘭服役後將被允許返回波蘭。

在兩國的協議中提到，因應烏克蘭的請求，波蘭將鼓勵烏克蘭公民返回烏克蘭，在烏克蘭武裝部隊和其他安全和國防部隊服役。

今年2月，波蘭國家外國人辦公室（UdSC）公佈的數字顯示，該國仍有約95萬烏克蘭難民，其中一半是兒童。 還有大約50萬烏克蘭移民在波蘭有居留證。據波蘭廣播電臺RMF內部訊息來源指出，儘管註冊尚未正式啟動，但至少有數百名居住在波蘭的烏克蘭人表示願意加入該軍團。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）本週也歡迎在波蘭成立烏克蘭軍團，並鼓勵在其他歐洲國家的同胞們做志願者。他在臉書上的一份宣告中寫道：「我們的志願者將接受來自波蘭、立陶宛和其他歐盟國家盟友的最新培訓。該軍團將配備國際合作夥伴提供的最佳裝置。」

烏梅羅夫補充說：「這項倡議顯示了我們歐洲合作夥伴堅定不移的支援和聲援。 我們呼籲歐洲所有烏克蘭人加入烏克蘭軍團。 在我們爭取自由和獨立的鬥爭中，你的貢獻是無價的。 你邁出的每一步都讓勝利更近了！」

 
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