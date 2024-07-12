女大生幫詐團「打工」賺7200元　下場被判關2年

記者黃翊婷／綜合報導

南部一名女大生小花（化名）去年6月間將自己的金融帳戶提供給詐騙集團使用，並依照詐團成員指示，將贓款拿去購買虛擬貨幣，再匯入指定虛擬貨幣錢包地址，事後獲得7200元報酬。9名受害者發現被騙之後，憤而報警處理，小花也因此挨告，日前被法院依犯3人以上共同詐欺取財罪，判處有期徒刑2年。

▲小花因涉及詐欺案件，被法院判處有期徒刑2年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴書中記載，小花透過LINE與2名詐團成員聯繫，並在去年6月間將自己的金融帳戶提供給詐團使用，短短3天之內共有9人受騙上當，遭詐金額總計為56萬2000元；接著，小花依照詐團成員指示，將帳戶內的贓款拿去購買虛擬貨幣，再匯入詐團指定的虛擬貨幣錢包地址，涉嫌協助製造金流斷點，隱匿犯罪所得，事後還獲得7200元報酬。

後來9名受害者驚覺被騙，立刻報警處理。小花的帳戶被通報凍結，她才自行投案。

法官認為，小花沒有透過正當方式賺錢，反而貪圖不法利益，以多人縝密分工方式實行詐欺犯罪，導致9名受害者的財產法益受損，考量到她已經坦承犯行，具有悔意，也已經與其中3名受害者達成調解，最終依犯3人以上共同詐欺取財罪，共9罪，各判處有期徒刑1年2個月，合併應執行刑期為2年，全案仍可上訴。