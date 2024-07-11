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100萬「台積電或00929」全場吵翻了！內行曝1檔：比領息好太多

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO猶豫要買00929還是台積電。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

台積電再刷天價，今（11日）盤中衝到1070元！而一名女網友直言，本打算100萬要買00929（復華台灣科技優息），但又看著台積電不斷創新高，於是求問「有100萬元All in台積電還是00929？」文章引發熱議，有人嘆「現在100萬買不到一張台積了」，有人認為「006208股價破百還持續創新高，比領息好太多！」

一名女網友在Dcard表示，最近有一筆100萬定存到期，她打算全額投入股市，特別對00929月月配這支股票十分感興趣，認為100萬全投入，並將每月的股息再投回去，幾年後應該可以賺到一筆不小的錢。

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然而，原PO也心癢直呼，「看台積電帶著大家起飛」而且似乎還有上漲空間，這使她開始猶豫，是否應該將錢投入台積電，「如果是你們會怎麼分配呢？」

底下網友熱議，「要穩定買老牌的ETF，要刺激買台積電」、「心臟夠大就台積電，怕抱不住就00929」、「現在100萬買不到一張台積了」、「929績效真的是還好」、「看你要現金流，還是一桶金？一半929、一半台積電， 反正我是這樣啦」、「分散風險00929，孤注一擲台積電」、「台積電至少上看1500元」。

也有人看好別檔股票，「全丟006208你會謝謝我」、「我覺得選00919會更好耶，配息一直都很穩定而且配息還持續增加」、「花100萬買一張台積電，還不如買5張鴻海」、「我會All in特斯拉」、「我記得我第一桶金都歐印006208了，當時買在7X多元，現在006208股價破百還持續創新高，比領息好太多」。

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