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快訊／遭虐打逼吃屎斷牙耳聾！天母富夫妻嗆找AIT　善良印傭原諒了

記者黃宥寧／台北報導

北市天母李姓夫妻透過友人，聘雇逃逸印尼籍女移工阿美（化名）從事家務，卻聯手凌虐阿美長達14個月，動輒以熱水、鍋鏟、高跟鞋毆打外，還逼吃穢物等，更釀阿美耳聾、門牙斷裂等傷，阿美趁隙逃出求救，全案因此曝光，李男、楊女被依傷害致重傷罪起訴。士林地院經1年8月審理後，今（5）日宣判，因雙方達成和解，法官判決公訴不受理。

李男、楊女被依傷害致重傷罪起訴，另李男與沈姓友人（警搜索時藏匿手機）被依隱匿公務員職務上掌管物品罪起訴，法院經審理後，依隱匿公務員職務上掌管物品罪判處李男、沈男各有期徒刑2月、6月，君可易科罰金；傷害致重傷部分雙方達成和解，公訴不受理。

年約40多歲的李男、楊女夫妻從2021年4月9日至2022年6月13日止，透過洪姓友人，聘僱37歲印尼籍逃逸移工阿美（化名）在中山區大直、士林區住處從事家務工作。

期間阿美只要工作表現不如夫妻意，李男就會徒手或持舀湯杓子、鍋鏟等方式毆打，楊女則腳踹、潑熱水狠至持高跟鞋毆打，或是2人聯手以熨斗蒸氣燙阿美，導致阿美臉部、下腹、四肢多處陳舊性挫傷，可憐的阿美除了受有明顯外傷，連牙齒也遭打斷，咀嚼功能喪失，甚至有雙側混和性耳聾等重傷害。

▼印尼籍移工阿美慘遭北市天母李姓夫妻狠虐。（資料圖／翻攝自Facebook／爆料公社）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

飽受身心煎熬的阿美，2022年6月13日深夜趁夫妻睡著逃跑，並向路人求助，並由北市專勤隊安置，同年7月18日專勤隊、士林分局持搜索票前往搜索。

然而李男於製作筆錄時，向警說「我有美國籍」在等美國在台協會致電，警方於是同意讓他把扣案手機放在詢問桌上，並且接聽電話；狡詐的李竟以紙張蓋住手機，再以紙張包住手機放進褲子口袋，以此隱匿公務員職務上掌管物品。同年11月士林地檢署依傷害致重傷等罪將夫妻起訴。

▲▼ 天母狠雇主 。（圖／民眾提供）

▲天母狠雇主遭判刑。（資料圖／民眾提供）

法院今年1月4日開庭時，阿美害怕見李姓夫妻，採隔離設施並由通譯陪同，法扶也指派律師擔任阿美訴訟代理人；李姓夫妻則委任名律師馬在勤替2人辯護。

庭期間，李姓夫妻透過律師同意以100萬和解，阿美則表示，在台灣沒有健保，醫療費昂貴，將賠償金提高至150萬，雙方經一來一回討論後，決定用100萬換撤回傷害告訴，但其餘民事請求權不拋棄，若民事認定損害超過100萬，阿美仍會向夫妻倆請求差額，如未超過100萬，溢領則不返還。

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