機師娶空姐仍偷吃！衝摩鐵「用力吸」...激戰兒同學的媽被抓包

▲一名機師偷吃兒子球隊隊友的媽媽，兩人從摩鐵出來的時候被正宮抓包。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名已婚機師和空姐結婚後生下2名子女，因兒子參加學校籃球校隊，機師竟趁機和兒子隊友的媽媽發展姦情，假借出門健身和小三衝摩鐵激戰，兩人間還有「等不及要跟寶貝猛一下了」、「我知道寶貝濕了」等鹹濕對話，讓空姐妻發現後大受打擊，離婚並將兩人告上法院。新北地院審理，判兩人侵害配偶權，要連帶賠償1百萬。可上訴。

空姐主張，她結婚將近12年，丈夫是私人機師，經常飛往國外，他平日有健身習慣，因兒子參加學校籃球隊，丈夫也會以家長身分協助帶隊，卻和兒子隊友的媽媽發展婚外情。因兩家為了小孩經常聚會，丈夫在聚會時藉口要到健身房運動，小三則說要回家洗衣服，實則兩人衝到摩鐵激戰。當時因丈夫不小心帶走小孩的手機，她到健身房想拿回手機時，卻發現丈夫根本沒來，她早已懷疑丈夫和小三有姦情，隨即到附近摩鐵查看，竟撞見兩人開車從摩鐵離開，她拿出手機拍攝兩人，遭丈夫強抓手腕，導致她嚴重瘀青，讓她身心更加打擊。

空姐指出，兩人上摩鐵前一晚，丈夫就對小三說「我只要對寶貝猛」、「等不及要跟寶貝猛一下了」，可見兩人到摩鐵發生性關係。丈夫又利用機師出國的機會，和小三到大陸旅遊，她從丈夫手機發現，他於去年8月16日預定住張家口五星級飯店5天4夜，17日就和小三相約停車場碰面，並開始互傳旅遊照片，可見兩人從17到19日曾同遊。

空姐另提出訊息證據，包含機師和小三互稱「寶貝」，還有機師說「親寶貝下面」、「把舌頭伸進去」、「我知道寶貝濕了」、「我很想和妹妺接吻」，小三也回應「那麼俊俏的臉龐、那麼性感的身材、還有那麼有趣的靈魂」、「你的下面很可愛，味道好好聞」、「不要啦！留著給我吸出來」、「留著給我舔啊舔…吸啊吸…用力吸」、「我喜歡爬在你下面親，還可以抬頭看你的表情」，顯示兩人有性行為。

▼小三對機師讚不絕口，指他身材性感、靈魂有趣。（示意圖／取自pixabay）

空姐說，攤牌後丈夫不肯認錯，還強迫她離婚，一副想用錢打發她的態度，更直接挑明「還會再犯」，讓她日日以淚洗面，須到精神科求診吃藥，而她在航空公司擔任座艙長，年收約1百萬，丈夫擔任國外機師月入60萬，她依法對兩人求償2百萬元。

全案審理時，機師表示他和空姐今年2月已離婚，可見雙方感情早就不睦。他當天本來要去健身房，因大腿後侧肌肉拉傷作罷，而小三具醫護知識，又略懂推拿，有拔罐、刮痧等中醫器材，因考量到兩人家中處理傷勢都不合適，為了避嫌才去附近摩鐵推拿，兩人並沒有性交，而且他月收入約20萬，還有貸款2100萬元，空姐求償過高。

小三也全盤否認外遇，指她和機師只是鄰里好友，且她大學護理系畢業，婚後當家庭主婦無收入，直到小孩上小學才到診所當牙醫助理，顯然無法賠償高額撫慰金。

法官認為，機師和小三互傳「明天要愛情大爆發了」、「4天3夜的神奇旅程」等，隔天就到大陸旅遊住宿，事後又稱「我們是上天賜福的一對夫妻情侶」、「我現在躺在床上，回味著抱著你、撫摸著你，和你一起睡覺的感覺」，另傳完「猛一下」等訊息，隔天兩人也進出摩鐵，合理推定有發生性行為，已侵害配偶權，判兩人應連帶賠償100萬元。可上訴。