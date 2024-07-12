度估闖禍片！300萬LAND ROVER撞爛　才買半年衝號誌桿車頭毀了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市南苗派出所旁路口今（12）日上午8時許發生轎車自撞事故。張姓男子駕駛新車要價至少302萬的LAND ROVER Defender休旅車上班時，疑因精神不濟導致偏移車道，高速衝撞中央分隔島的號誌，整輛車瞬間彈起，引擎室也冒出白煙，所幸駕駛未受傷，但才開半年的新車車頭幾乎全毀。

警方調查，張姓男子（52歲）為苗栗市一家電子公司員工，今天上午8時許開著LAND ROVER Defender高檔的進口休旅車，沿著台13線聯合大學往北方向行駛，行經南苗派出所旁、信義路口時，自中線車道往左偏移，高速撞上中央分隔島的號誌桿和控制箱，差點撞上對向準備左轉的轎車。

▲張男開LAND ROVER Defender休旅車上班打瞌睡，偏移車道撞上號誌桿，車頭幾乎全毀。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說，由於衝撞力道強大，休旅車的車頭嚴重毀損，號誌箱因受撞擊毀損，紅綠燈無法正常運作，警方已通報相關單位到場搶修，並派員警在現場以手勢指揮往來人車，駕駛經酒精檢測為0，詳細事故原因尚待調查釐清。



張男表示，一早自台中出發要到苗栗公司上班，行經肇事路口時精神不濟才撞上中央分隔島，但剛買半年的休旅車全毀，幸好有繫好安全帶沒有受傷；居民說，該路口本月8日上午也發生轎車爆胎後撞上店門口的三輛機車，所幸沒人受傷。