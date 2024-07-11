快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體

台中市一名柯姓慣竊8日偷車被攔查不服，竟開衝撞圍捕員警10多次，導致4名員警受傷，警方連開24槍反擊，將人逮捕。不過事實上，柯嫌早就大鬧中台灣，2周內因為逃避追緝，已被警方開了33槍。柯嫌昨晚被依殺人未遂、妨害公務以及竊盜等罪移送台中地檢署，檢方聲押，今日台中地院認為柯嫌有反覆實施之虞，裁定羈押。