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社會 社會焦點 保障人權

快訊／找到了！台中男麗水漁港落海2天　中彰大橋下尋獲遺體

記者許權毅／台中報導

台中市一名37歲男子9日騎乘機車到麗水漁港，沒多久就自海堤邊墜落，警消以及海巡出動大量人員搜索，甚至派出空拍機在港區搜索皆未果。今日（11）14時30分傳出有漁民在事發地點南邊的中彰大橋附近發現屍體，稍早15時41分由搜救人員將將遺體帶回麗水漁港上岸，確認就是失聯男子。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名男子在龍井區麗水漁港墜海，稍早尋獲遺體。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

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