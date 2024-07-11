向2孩道歉後「夫妻喝可樂」雙亡！社會局曝：媽媽約好救助卻失聯

▲周姓夫妻在向2個孩子道別後，選擇輕生死亡。（示意圖／ETtoday資料照）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市平鎮區某旅館10日傳出雙屍案，一對夫妻因經濟壓力四處欠債，只好帶著2個年幼的孩子投靠經營旅館的友人，未料10日中午夫妻兩人卻被發現陳屍在房內，2個孩子目睹父母死亡，還一度伴屍，事後緊急交由家屬帶回。桃園市社會局表示，有介入給予該家庭協助，原本約好8日要再辦理急難救助申請，但社工聯繫不上妻子，未料竟會發生憾事。

初步了解，46歲的周男、與42歲的妻子戴女來自新竹，但因在外積欠大筆債務，四處打工還債，並於近期北上搬遷到桃園找工作，同時也將孩子戶口遷到桃園。在周男四處打工期間，先投靠在平鎮經營旅館的友人，一家4口暫住在旅館中。未料夫妻2人疑似不堪經濟壓力，在向2個孩子道歉後，選擇喝下摻有不明藥物的可樂輕生，並於10日中午被旅館發現倒臥在房內，已經明顯死亡。周家之前沒有家暴通報紀錄，僅被社會局列為脆弱家庭。

對此，桃園市社會局指出，新竹市府社會局社工日前發現周家搬遷後，於5月底通報桃園市府社會局接手提供協助，最近1個半月來，社工曾訪視並提供2次米、麵、罐頭等生活物資，原本本月8日社工與周男妻子戴女約好協助申請急難救助，當天社工到場後卻遲遲聯絡不上戴女，因過去也曾有類似情況，後來都有聯繫上，沒想到這次傳出憾事。

社會局表示，2名孩童與警方、社工說明時還算平靜，情緒沒有太大反應，但創傷很可能在事件後陸續出現，後續仍會持續關注2童心理狀況，目前兄妹倆先由其叔叔帶回新竹，社會局後續會持續與其家人連繫，以追蹤2個小孩子就學與生活方面狀況，並提供相關心理輔導資源，包括社會局有心理諮商費用可申請，開學後學校也有相關資源可協助。

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