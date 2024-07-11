快訊／大逆轉！鄭文燦被收押禁見　聲押庭裁定出爐

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，今地院三度開聲押庭，裁定鄭文燦羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦，因任職桃園市長期間涉嫌貪污收賄，二進二出桃園地方法院，第一次聲押庭裁定以500萬元金額交保，檢方抗告獲撤銷發回更裁，第二次聲押庭改裁定以1200萬元金額交保，檢方二度抗告再獲高院撤銷發回，11日桃園地院召開第三次聲押庭，經4小時的庭訊過後，桃園地院裁定鄭文燦羈押禁見。

針對鄭文燦涉貪一案，桃園地方法院6日下午裁定，鄭文燦以500萬元金額交保，限制住居、出境與出海，檢察官當庭表達不滿，認為「行賄的收押，收賄的卻放了」，同時提出抗告，對此，高等法院8日裁定，全案撤銷發回桃園地院。

桃園地院9日上午10時召開第二次聲押庭，歷經4小時審理過後，於下午2時13分結束，裁定加重鄭文燦的交保金額為1200萬元，須再補繳納700萬元才能放人，而鄭文燦的律師則是在得知交保金額後20分鐘內，火速籌到700萬元交保金，拿出一塊塊「千鈔錢磚」辦保領人。

檢方則是二度當庭抗告，高院10日晚間撤銷原裁定，發回桃園地院更裁；全案於11日下午2時許，第三度於桃園地院召開聲押庭。