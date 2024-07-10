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10km厚對流轟「百毫米豪雨彈」　雨量排行台北佔半！明降雨熱區曝

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲午後對流發展旺盛，台北市大安、信義區時雨量破百毫米 。（圖／中央氣象署，下同）

記者許力方／台北報導

中央氣象署表示，今天（10日）受偏南風影響，中部以北地區及其他山區有顯著午後對流雲系發展，其中台北市地區及桃園、南投、台中山區有短延時豪雨出現，台北市大安區及信義區皆有出現時雨量超過100毫米，全台累積雨量前十名也一度被台北市包辦，直到晚間桃園、南投山區也累積破百毫米。

氣象署觀測，今天各地晴朗炎熱，各地高溫普遍33至36度，午後對流發展旺盛，中部以北、宜花地區及各地山區有午後雷陣雨發生，台北市區及桃園、南投、台中山區皆有短延時豪雨出現，從整體對流發展厚度達到10公里左右，其中強降雨的厚度超過5公里以上，因此帶來相當劇烈的雨勢。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲午後大雷雨，對流厚度達到10公里。

根據氣象署統計，今天截至晚間8時30分，全台日累積雨量前十名，台北市就佔了一半，排行第一、二名皆落在桃園復興山區，奎輝國小雨量134毫米奪冠，台北信義的瑠公國中站雨量127毫米為全台第三，此外台北大安區、南港區也都有破百毫米的雨量。

氣象署預報，明天（11日）太平洋高壓勢力偏弱，風場為偏南至西南風，各地天氣大多為多雲到晴、高溫悶熱的天氣型態，在迎風面的中南部地區，有移入水氣影響造成局部降雨，午後雷陣雨範圍稍微縮小，中部以北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨主要在近山區及各地山區，並有局部大雨發生機率。

氣溫方面，各地高溫普遍可達33至35度，局部近山區、大台北盆地、花東縱谷有36度左右或以上高溫發生機率，尤其台東位於背風側，易有焚風發生，感受悶熱。

▼明天降雨熱區集中在近山區、各地山區，有局部大雨發生機率。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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