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瘋電影／加菲貓：農場大冒險　加菲貓原來不是棄嬰

文／賴賴

▲▼ 加菲貓：農場大冒險。（圖／ＩＭＤＢ）

瘋言瘋語：

描述加菲貓童年被主人撿走的故事，幼年時期的加菲貓超可愛，只是有點好吃，但慢慢長大變成成貓之後，整個肥胖、懶散和傲慢，貓的特性太貼切，而這部片帶出當年加菲貓的爸爸並非把孩子丟掉，而是去找食物給加菲貓，回來卻找不到了。

因為非常喜歡加菲貓來看這部電影，憑良心說是有點陳腔，劇情蠻AI的，就是好像都可以意想的到的劇情，而過程也沒有驚喜，這部電影可能是設定在小學生觀賞的劇情，所以簡單不複雜，就是娛樂效果。


片　　名：加菲貓：農場大冒險
英文名稱: The Garfield Movie
導　　演: 馬克汀戴爾
主　　演: 克里斯普瑞特、山繆傑克森.
類　　型: 動畫
製片國家/地區: 美國
語　　言: 英語
上映日期: 2024/06/07
片　　長: 100分鐘

劇情大綱

加菲貓是一隻討厭星期一、愛吃千層麵的慵懶家貓，牠即將展開一場出走家門的瘋狂大冒險！日復一日，加菲貓過著平靜舒服的家庭生活，沒想到某天竟突然遭遇綁架，加菲貓與牠忠實的狗狗夥伴歐弟，不情願地與失散多年的父親—放蕩不羈的流浪街貓維克意外重逢。

壞壞貓咪金珂絲因不滿曾遭到同為犯罪集團的維克的背叛，因而策劃這次綁架行動，並脅迫加菲貓前往農場偷取牛奶，好補償金珂絲過去的損失。 被迫離開溫暖舒適生活的加菲貓，只好連同歐弟、維克進行一場風險極高又充滿滑稽、有史以來最大的牛奶偷竊行動。

▲▼ 加菲貓：農場大冒險。（圖／ＩＭＤＢ）

▲加菲貓小時候超可愛的。

▲▼ 加菲貓：農場大冒險。（圖／ＩＭＤＢ）

▲帶爸爸參觀自己居住的食物，貓奴非常盡職。

▲▼ 加菲貓：農場大冒險。（圖／ＩＭＤＢ）

▲父子被要求去農場偷牛奶償還損失。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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