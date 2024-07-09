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瘋電影／老狐狸　良心和財富能不能共存

文／賴賴

▲▼老狐狸。（圖／華映）

瘋言瘋語：

第26屆台北電影節一口氣拿下最佳劇情長片、最佳導演、最佳編劇、最佳造型、最佳攝影獎。而去年金馬獎也獲得最佳導演、最佳男配角最佳造型和最佳原創音樂，這部電影最強的部分仍然是在蕭雅全導演最擅長的情懷塑造，不僅讓電影視覺回到老台灣的舊時代，所有腳色的造型也真的毫無違和的回到過去。

劇本力道超強，善良的父親終日為生活奔波，教養出懂事的孩子，希望父親不要那麼辛苦，就在這個奸商老狐狸和單純孩子的互動對戲，有著極大的對比，這種設定就如法國電影《蝴蝶》，都是透過老少對話帶出生命真諦，但老狐狸比較厲害的是，有著豐富的人情味安插，使得電影對話有了更多情感內涵。


片　　名：老狐狸
英文名稱：Old Fox
導　　演: 蕭雅全
主　　演: 劉冠廷、白潤音、陳慕義、劉奕兒.
類　　型: 劇情
製片國家/地區: 台灣
語　　言: 國語
上映日期: 2023/11/24
片　　長: 112分鐘

劇情大綱

《老狐狸》故事發生在1989年全民皆股的年代，小男孩廖界與父親廖泰來相依為命，他們相信人性本善，沒發現世界正在改變。股市飆漲、物價翻倍，有人一夕暴富，有人意識到現實殘酷；單純老實的廖界父子屬於後者。不料，他們碰上了聰明狡猾的「老狐狸」，命運道路可能截然不同。財富與良心兩條岔路，該怎麼選？

▲▼老狐狸。（圖／華映）

▲財富買不到親情，買不到真心關懷的溫馨。

▲▼老狐狸。（圖／華映）

▲老狐狸很有錢，他的錢跟垃圾成正比，他因為是錢如命也讓心變成垃圾，小孩子很聰明。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

 
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