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瘋電影／腦筋急轉彎2　童年多快樂青春期焦慮霸佔

文／賴賴

▲▼腦筋急轉彎2。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這真是一部小六升上國中的家長，需要帶著孩子一起去影院研讀的好作品，這個升上國中的女生，必須獨自面臨社交焦慮的課題，真是目前小六女生的最大功課，他們從單純的家庭，進入複雜的小社會～學校，他們將面臨習慣社交關係複雜而焦慮，朋友交往和需要被肯定的價值，若非成績優越成為上流社會，如何適應普通人，或想辦法『寄生上流』所產生的複雜情緒。

透過電影的說明，了解一向以快樂為導向的孩子，如何經過焦慮、羨慕、害羞和放空的複雜情緒成長為成人，這個過渡青春期，幾乎由焦慮主導，身體成長的變化，臉上冒出該死的痘痘，女生忽然來了大姨媽，同學社群重組重新適應，課業的壓力，社團的夢想追尋，永遠考不完的測驗，做不完的報告，想玩卻不夠時間必須完全投入考試戰場的痛苦等等。

國中～是初級地獄，進入成人的初級試煉場。很棒的一部電影，最後痛苦是什麼？人類不對追求的快樂是什麼？是拋棄不好的記憶、劣質元素性格才能成就一個好的人格嗎？電影最後給了答案，非常有禪意，追求快樂的結果是～沒有快樂感覺苦，渴望快樂的痛苦，而好人的定義是什麼？好與壞沒有絕對客觀的答案，只是人心在作用。

片　　名：腦筋急轉彎2
英文名稱: Inside Out 2
導　　演: 凱爾西曼恩
主　　演: 艾米波勒、菲莉絲史密斯、路易布萊克.
類　　型: 動畫
製片國家/地區: 美國
語　　言: 英語
上映日期: 2024/06/13
片　　長: 96分鐘

劇情大綱

2015 年發行的動畫《腦筋急轉彎》，劇情敘述小女孩萊莉因搬離熟悉的家園，面對新的社交環境產生了種種不安情緒，而她腦海裡的五大情緒角色，分別是樂樂（快樂）、憂憂（憂傷）、怒怒（憤怒）、厭厭（討厭）和驚驚（驚嚇），則展開了一段冒險以調適萊莉兒童時期的心情變化。

▲▼腦筋急轉彎2。（圖／imdb）

▲焦慮佔據成人很大的部分，生活與焦慮似乎密不可分。

▲▼腦筋急轉彎2。（圖／imdb）

▲羨慕會讓眼晴放大，整個人失去理性。

▲▼腦筋急轉彎2。（圖／imdb）

▲害羞的情緒可以佔據整個人，連臉部表情都檔不住害羞渲染。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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