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瘋電影／超完美暗殺隊　帥哥做壞事一樣會有惡果

文／賴賴

▲▼超完美暗殺隊。（圖／車庫）

瘋言瘋語：

翻拍香港2009年古天樂主演的意外，為了要看這韓國製作，特地先做功課看了香港製作，哀呀，真不該看的，個人是比較喜歡香港的劇情結構，有驚喜效果，因為知道是翻拍，就知道是懸疑片，懸疑片都已經知道結果就比較沒有驚喜感。

加上被熨斗燙平的姜棟元，臉實在太僵，他的臉撐了大半部電影，卻有股難以入戲的氛圍，但沒看過港製，絕對還是可以來觀賞，畢竟劇本力太強，這種謀殺水準堪稱謀殺之神，完全意外的設計，且要在人前才能擺脫罪犯，就是打發時間的沙發電影，好看。


片　　名：超完美暗殺隊
英文片名：The Plot
類　　型： 劇情
上映日期： 2024-06-07(韓國網路)
片　　長：99分
導　　演: 李約燮
主　　演: 姜棟元.李美淑.李玹旭
類　　型: 劇情 / 懸疑
國　　家：韓國
語　　言：韓語

劇情大綱

故事敘述永一（姜棟元 飾）是一名職業殺手，接受客戶委託殺人且還將其偽裝成完美的意外。某日，永一收到了新的委託案，這次的目標是備受媒體關注的有力人士，雖然一不小心就會失敗，但永一和他的組員傑姬（李美淑 飾）、月川（李玹旭 飾）、點滿（陳俊翔 飾）決心要接下這個委託案。在他們精心策畫下，終於到了要實行的瞬間，永一的計畫卻發生了出乎意料的變數！動作片《超完美暗殺隊》6月在臺上映！

▲▼超完美暗殺隊。（圖／車庫）

▲處心積慮的除掉父親最後自己也難逃。

▲▼超完美暗殺隊。（圖／車庫）

▲想要金盆洗手的弟弟，使得哥哥更加緊張。

▲▼超完美暗殺隊。（圖／車庫）

▲忠心耿耿面對多疑的主管，最後還是逃不了。

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