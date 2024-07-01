靈鷲山／吃素的肉品檢察員　不凡的職場修行智慧

文 / 賴芃縈

▲許師兄經常在靈鷲山參加禪修活動。



許世明師兄，身為獸醫出身的肉品衛生檢查員，以他特有的慈悲心與智慧，在充滿挑戰的職場中展現了超凡的修行道心。走進許師兄的辦公室，映入眼簾的是一張莊嚴的地藏菩薩像，無聲地訴說著他內心的信仰與慈悲。許師兄不僅長年茹素，更在工作之餘為執行業務時所接觸的眾生念經，願以此微薄之力，為那些與他有緣的眾生，帶來片刻的安慰與祝福。

食品安檢的工作環境充斥著粗暴的言語和工人的惡言相向，這樣的高壓環境，許師兄日復一日地承受巨大的心理壓力。多年來，這些負面的情緒逐漸侵蝕他，使他變得愈發難以忍受。然而，一次偶然的機會，許師兄的人生徹底改變。

四期教育的啟發：學佛轉念紓解壓力

去年七月，許師兄有幸參訪靈鷲山，靜謐的聖地讓他的心靈獲得前所未有地平靜。此前，許師兄曾在其他道場參加禪七，但這次的體驗截然不同。他搜尋靈鷲山，並找到可安裝於手機APP的「妙心摩尼寶」，他在師父的引導下開始學習平安禪法。此後，他報名參加「四期教育」《阿含期》的線上課程，並全心投入學習。

課程中，許師兄發現自己的心靈智慧逐漸成長。他學會如何更加善巧地轉變念頭，儘管工作中仍會遇到難以忍受的處境，特別是在面對工人們憤怒不滿的情緒時，他能夠迅速應對，並以同理心深入理解這些情緒背後的根源，只要將心比心，對立便不存在。「四期教育」課程讓他學會了轉念，這個化解負面情緒的能力，讓他在工作中更加游刃有餘。

實踐正念：在工作中平和應對

參與四期教育後，許師兄學會如何在日常生活中透過八正道的正念來引導自己的思維與行為，這不僅幫助他在工作中保持平靜與專注，也使他在個人修行的道路上取得重大突破。他對於能夠在菩提道上繼續精進感到非常感恩，並期許自己繼續用功修習。

面對工作中的挑戰，許師兄通過佛法修行和參加聞思修課程，學會如何用一顆平和的心來面對。當遭遇工人的不當行為時，他選擇不以牙還牙，而是透過理性和情感的溝通，確保肉品的衛生安全，從而保護公眾的健康。透過這樣的努力，許師兄不僅改善了自己的心靈狀態，也為周圍的人帶來正面的影響。他用自身的智慧與慈悲，實踐佛法於工作中，為眾生謀求福祉。

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▲許師兄學佛極為精進，不僅上課認真，筆記也做得完整。

▲從不缺席的課程，並且完成所有的作業，非常精進。