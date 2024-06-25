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瘋電影／不丹沒有槍　上司說月圓要兩支槍

文／賴賴

▲▼ 不丹沒有槍。（圖／海鵬）

瘋言瘋語：

這真是帶小孩去看最好看的電影，非常驚喜，導演特別以特調的既飽滿又天然的翠綠色，讓整部電影充滿童話夢幻的質感，而這卻是不丹最真實的民情，看完這部電影，就可以立刻理解為何不丹是全世界最幸福的國家。

導演以隱諱的方式來訴說不丹的隱世不爭的民族性，君主專制和民主選舉，美國和不丹，僧人和槍販子，小女孩和政治人物，牛和電視，奉獻和生意，太多不同價值觀的差異，造成結局感受的不同，非常高明的劇本。

有好幾個橋段都說明了不丹人為何如此佛系，這正是因為佛教教義的民情下，民風純樸且安於現狀，不想暴雷，只能說，是一部心靈維他命，最近工作和家庭壓力極大，幾部電影看完都沒有紓壓的感覺，直到不丹，果然幸福可以感染，非常非常好看，五顆星推薦的百年佳作，進院觀賞才道地。


片　　名：不丹沒有槍
英文名稱：The Monk and the Gun
導　　演：巴沃邱寧多傑
編　　劇：巴沃邱寧多傑
主　　演：Tandin Wangchuk.Tandin Phubz.Kelsang Choejay
類　　型： 劇情
製片國家： 不丹
語　　言： 不丹語
上映日期： 2024/06/07
片　　長： 111分鐘

劇情大綱

以2006年不丹國王決定實行民主選舉為背景。 為此先舉行模擬大選，讓民眾適應。 一個男人因為支持對象和村人不同，不只與岳母絕交，女兒被同學霸凌。 與此同時，另一個在首都擔任導遊的男子，接待收藏古董槍枝的美國人來此尋寶，也輾轉到了這裡。

▲▼ 不丹沒有槍。（圖／海鵬）

▲上司告訴徒弟找兩支槍過來，但沒有說原因。

▲▼ 不丹沒有槍。（圖／海鵬）

▲不丹正在啟動民主選舉政治制度。

▲▼ 不丹沒有槍。（圖／海鵬）

▲終於槍販子帶來小法師想要的007拿的最新型的機關槍。

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