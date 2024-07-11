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社會 社會焦點 保障人權

林士傑案槍手疑有前科　換車設斷點恐藏1計畫

記者黃翊婷／綜合報導

台南漁會理事長林士傑8日遭槍手連開11槍射殺，檢警尋獲2輛被棄置縱火、潑鹽酸滅證的作案車輛，以及未獲證實的第3輛機車，目前已經比對出1名可疑對象。據傳，槍手計畫周密，還懂得數次更換代步車輛逃逸，設下斷點，有可能還會在國內潛藏一段時間；另外，有資深警官認為，槍手過去可能涉及相關刑案，才會被比對出來。

▲▼射殺台南女議員林依婷的父親林士傑，槍手正面照曝光，手持雙槍。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲槍手持雙槍犯案。（圖／記者黃彥傑翻攝）

林士傑8日清晨5時40分許在住家門前遭槍手連開11槍，其中5槍貫穿胸腔，導致雙肺血胸死亡。檢警專案小組經過連日追查，發現槍手在案發之前，曾投宿於林士傑住家附近的摩鐵，行凶之後則駕駛1輛灰色權利車離開，槍手將車開到新建路附近的停車場縱火滅證，隨後改駕駛另1輛轎車前往高雄，棄車後還在車內潑鹽酸，最後疑似改騎機車逃往屏東。

▲林士傑遭槍殺，槍手將車輛棄置台南市南區新建路路外停車場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲專案小組在台南市新建路的停車場找到作案車輛。（圖／記者林東良翻攝）

專案小組尋獲2輛作案車輛以及未獲證實的第3輛機車，經過採集相關跡證比對，目前已經鎖定1名可疑對象，並以車追人偵辦中。此外，考量到槍手計畫周密，還懂得製造斷點，檢警在追查的同時也會嚴防槍手偷渡出境，希望能在最短時間內將人緝捕到案。

根據《聯合新聞網》報導，1名資深鑑識警官透露，槍手過去可能涉及相關刑案，留下指紋被建檔，才會被比對出來；若槍手犯案後有偷渡的打算，應該不必冒著被攔查的風險多次換車從台南逃到屏東，不排除槍手可能想在國內潛藏一段時間再行動。

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