獨／為愛凍卵植囊胚卻滅門！她喊：做夢都會哭　對抗資方過程曝

▲▼劉女在臉書分享自己痛苦的備孕過程「這一個月以來不算經濟損失，只算我受的苦，連做夢我都會哭」令人相當不捨 。（圖／翻攝自劉女臉書）

記者陳以昇、戴上容、黃宥寧／連線報導

新北市三重區昨（9）日發生震驚社會的三口命案。一名43歲劉姓女子在家中浴室被發現身中7刀，42歲廖姓丈夫帶著6個月大男嬰到陽明山馬槽橋尋短。據了解，劉女非常愛孩子，婚前就已經凍卵，婚後更是為愛數次植囊胚，臉書真情流露，「打針、吃藥、超音波手術，折磨的我身心受創」，如今一家三口共赴黃泉，令人相當不捨。

劉女過去在臉書寫道，「這一個月以來不算經濟損失，只算我受的苦，連做夢我都會哭，經過了一個月的食補跟密集療程，解凍我5年前冷凍年輕的卵子，植入2顆4AA所謂最頂級華麗的囊胚，每天天沒亮就起床，打針、吃藥、超音波手術，折磨的我身心受創。

結果還是失敗，想請問大家，比如像是Ｘ市長怎麼那麼厲害？是有什麼過人之處？或是尋求的管道機構合適正確？有什麼秘訣還是資訊不藏私分享？」。

此外，劉女也寫下台灣職場對孕婦、女性的不尊重，臉書寫到，「只有台灣人都不是娘生的！政府的各項福利永遠看的到吃不到！我都還沒懷孕就飽受那種外出工作還被歧視的痛！一堆老闆看到我都很像看到鬼一樣！除非大公司像XX樓那樣。

但台灣是個中小企業林立的國家，當台灣人運氣還要夠好，哪有那麼多有好福利的大公司！不是要妳搬重物就是久站，變相希望妳不孕流產，不然就是百般刁難。醫院給的指示是提重超過3Kg就很容易流產，難怪那麼多人都在產後憂鬱症，也難怪我們生不如死！」。

▲▼劉女在臉書分享孕婦在職場上所遭遇的的不公平 。（圖／翻攝自劉女臉書）

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