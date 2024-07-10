從年輕等到老！淡海新市鎮二期有進度了　國土署：啟動區段徵收評估

▲淡海新市鎮二期開發有進度了。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

淡海新市鎮二期開發進度備受各界關注，當地里長反映政府承諾淡海新市鎮開發已逾30年，但禁限建規定、徵收與否都在未定之數，二期遲未落實，居民已從年輕等到老，地方期盼開發進程能加快。內政部國土管理署10日表示，今年已啟動第二期第1區區段徵收評估及地主意願調查，待與相關部會及新北市政府確認用地規劃後，將正式進入審查階段。

立法院內政委員會國民黨立委許宇甄、洪孟楷與民進黨立委蘇巧慧，今早前往淡水新市鎮考察，了解第二期發展區道路與淡海醫療次分區等規劃方向，新北市的國民黨議員陳偉杰、陳家琪及民進黨議員鄭宇恩，和多名里長也到場關切。

里長表示，政府承諾開發淡海新市鎮已逾30年，但二期開發一直未能執行，具體開發時程更是不明，地方多年來因禁限建規定，建設困難，也不知何時會辦徵收，居民從年輕等到老。

國土管理署表示，經多次會議後，去年已確認淡海新市鎮第二期發展區第1區的開發方向，在淡江大橋通車後，預計可以帶來新的改變，包括產業進駐，透過八里接台61線到機場及台北港，未來透過產業的進駐，來提升人口集中度，改變住宅區空置現象。

國土署指出，確認方向後，今年已啟動區段徵收公益性與必要性評估及地主意願調查，同時環評數據更正後，今年也正式進入都市計畫階段，接下來將與相關部會及新北市政府確認公共設施用地、產業用地及協調醫療用地，接著都市計畫將正式進入審查，區段徵收評估報告也將送審，並隨都市計畫及區段徵收前置作業，地主將會陸續收到通知。

衛福部表示，衛福部已在今年5月預告「醫院設立或擴充許可辦法」修正草案，新增「淡海次醫療區域」，納入石門、三芝、淡水、八里等行政區，預告期到7月15日止，待新北衛生局及相關單位確認醫療區域重劃方案並修正發布後，「淡海次醫療區域」將有機會受理投資及興建醫療設施。

國土署表示，目前內政部正在對淡海新市鎮二期都市計畫做第3次通盤檢討，待衛福部正式劃分「淡海次醫療區域」後，將會與新北市政府衛生局商討淡水、八里、三芝及石門的醫療規模需求，也會尊重新北市政府評估結果，納入第2期發展區規劃草案，滿足淡水醫療需求。

至於淡海輕軌淡水行政中心站（V07）旁土地開發案，新北捷運局表示，此處有產業專用區與捷運開發區，預計興建10多層樓高的辦公、商業複合式大樓，將公開標售附帶條件方式，由得標者負責合併開發，預估能引進新台幣105億投資額，提供4萬坪商業空間。