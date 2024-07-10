午後對流雨彈「2地區下最猛」　東南部明後天吹焚風

▲今日午後對流較旺盛，留意天氣變化。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣風險公司天氣分析師李至晟今（10日）指出，預期今午後對流較旺盛，特別是中北部山區和近山區平地，南部跟東半部山區也有陣雨的機會，明日雨勢較大的區域會轉移到北部、東半部山區跟東北部沿海，台東因過山沉降的影響，有焚風出現的機會。

李至晟表示，今天太平洋高壓開始東退，環境風向轉為偏南到西南風，一方面因為高壓抑制對流的作用減弱，另一方面南來的水氣增多，所以預期今天午後對流比較旺盛，特別是中北部山區和近山區平地。因為這些地區落在西半部山區的下風處，對流發展後就會順風往北到東北移動為這些區域帶來降雨，南部跟東半部山區也有陣雨的機會。

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他說，當然中午前還沒下雨時，各地還是要留意高溫防曬。目前正值暑假，如果到有到山區溪流消暑的朋友，最好能多留意天氣或水位變化。

李至晟指出，明天高壓持續東退，環境風會更進一步轉西南風為主，中南部轉為迎風面，清晨到上午有零星海上雲系移入，導致沿海平地有短暫雨；主要降雨還是來自午後熱對流雲系，只是隨著風向轉變，雨勢較大的區域會更轉移到北部、東半部山區跟東北部沿海，台東因為過山沉降的影響，有焚風出現的機會。

他說，目前還是預測周末太平洋高壓會再度增強西伸，午後熱對流降雨會逐漸減少，除了山區外大都是晴朗悶熱的天氣。

至於下周天氣，李至晟表示，目前看來還是相當夏季的天氣型態，太平洋高壓一樣呈現先強後弱的趨勢；比較不一樣的是西南季風有逐漸進入西太平洋的跡象。

李至晟提到，在南海到菲律賓可能會有1到2個熱帶擾動或低壓發展，目前預測周末前系統偏向在南海活動，直接影響台灣的機會不大；下周後期季風繼續深入到菲律賓以東，如有系統發展，外圍水氣可能為台灣帶來降雨，詳細情況還是要等時間更近才能確定。