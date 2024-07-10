總經費3億！嘉市殯葬園區聯外道路拓寬　預計2026年完工

▲嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程開工。（圖／嘉義市政府提供）

記者陳致平／嘉義報導

嘉義市政府為解決殯葬園區大日、節慶周邊交通壅塞問題，於7日舉行「嘉義市火化場聯外道路拓寬及新闢第三期工程」開工祈福動土典禮，此次工程預計於2026年完工，將與嘉義縣政府施作的一、二期工程相接，打造環狀路網，讓殯葬園區聯外道路更完整，並使園區周邊交通更加順暢。

嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市殯儀園區長期以來服務雲嘉嘉南4縣市民眾，為改善逢重要節日周邊道路交通壅塞狀況，市府自2016年以來積極向中央爭取殯葬園區聯外道路改善工程第三期計畫，並於2022年6月獲中央核定本工程。工程總經費達3億6057萬，其中中央補助2億8485萬，市府自籌約7572萬。

▲黃敏惠表示，嘉義市殯儀園區長期以來服務雲嘉嘉南4縣市民眾。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠強調，嘉義市殯葬管理所不只服務嘉義市民，也承擔鄰近縣市的殯葬量能。市府自108年以來陸續投入達7億6856萬餘元進行殯葬園區的各項軟硬體設施改善專案，近5年來扣掉中央補助及規費收入，市庫的負擔更高達3億8786萬餘元。

第三期工程全長1520公尺、寬15公尺，既有道路拓寬段1020公尺、新闢路段500公尺，工期預計24個月，期於2026年完工。

▲工程將改建原有停車場，預計將可容納40台汽車、120機車，並新設一處可停放80台汽車之停車場。（圖／嘉義市政府提供）

市府工務處說明，第三期工程道路設計以減少私人土地徵收、降低土葬區遷葬影響為原則，優化既有道路線型、減少挖填及打除，並兼顧園區內挖填土方之平衡。

此外，工程將改建原有停車場，預計將可容納40台汽車、120機車，並新設一處可停放80台汽車之停車場，以便利用園區民眾使用。道路工程以半半施工法進行，第一階段先行施作路外拓寬段，既有路線維持通行，並於掃墓大日落實工區管理，確保車輛進出順利。待路外拓寬完工後，第二階段車輛則行駛於已完成之拓寬段，辦理既有路線之改善。