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義大利「埃特納火山噴發」震撼畫面曝光　機場關閉

▲▼ 義大利西西里島「埃特納火山」（Mount Etna）噴發。（圖／路透）

▲埃特納火山是全世界最活耀的火山之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利西西里島「埃特納火山」（Mount Etna）近期爆發，火山口噴出炙熱熔岩，照亮卡塔尼亞市周邊夜空，火山灰落在山腳下的城鎮，機場被迫關閉。近期埃奧利群島附近的斯特龍博利火山（Mount Stromboli）火山活動也加劇，熔岩溢入大海。

路透、紐約時報報導，埃特納火山與斯特龍博利火山噴發熔岩與火山灰，當局提升西西里島警戒級別，卡塔尼亞機場（Catania Airport）的跑道因火山灰飄落無法使用，機場被迫關閉。

西西里島民防部門負責人柯齊納（Salvatore Cocina）指出，當局正在評估從斯特龍博利火山流入大海的大量熔岩引發海嘯的可能性；當局已對斯特龍博利火山發布最高層級紅色警戒，警告情況可能還會惡化。義大利海軍準備在必要時啟動疏散機制，但截至目前並無人員傷亡。

▲▼ 義大利西西里島「埃特納火山」（Mount Etna）噴發。（圖／路透）

▲▼ 埃特納火山這次噴發的火山口已休眠4年。（圖／路透）

▲▼ 義大利西西里島「埃特納火山」（Mount Etna）噴發。（圖／路透）

火山學家內利（Marco Neri）指出，埃特納火山這次噴發的火山口已休眠4年，但在大約2周前開始噴發，並於4日達到高峰，火山灰雲來到15000英尺空中，隨著風飄往附近城鎮。

西西里島港口城市卡塔尼亞市長特蘭蒂諾（Enrico Trantino）5日宣布，由於火山灰相關風險，這兩天禁止騎機車，規定汽車限速每小時20英里。

▼西西里島警戒級別已調高。（圖／路透）

▲▼ 義大利西西里島「埃特納火山」（Mount Etna）噴發。（圖／路透）

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