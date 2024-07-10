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龍巖業務遭黑幫追殺！　「安藤大作」超賣2萬座涉吸金160億

圖、文／CTWANT

龍巖集團2009年宣布與建築大師安藤忠雄合作，在台北、桃園、台中和高雄推出光之系列靈骨塔，10多年間狂賣約4萬座，大賺超過160億元，但新北的光之殿堂和桃園的光之迴廊至今仍是空中樓閣，許多消費者死後仍無法入住安藤大師的作品，只能「暫厝」於真龍殿或鐵皮屋，也導致業務們遭到追殺，更有人被黑幫暴力對待，最終只能自掏腰包買回塔位才保住小命，業務則盼龍巖能說實話並妥善處理，別讓消費者閉眼後仍被謊言欺瞞。 

光之殿堂塔位平均價錢落在50到60萬元，至今已售出2萬多座，新北市政府卻只核定5000塔位。（圖／翻攝龍巖官網）

▲光之殿堂塔位平均價錢落在50到60萬元，至今已售出2萬多座，新北市政府卻只核定5000塔位。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，龍巖打著安藤忠雄名號，號稱要在台北、桃園、台中和高雄推出全世界獨一無二的墓園，美輪美奐的3D影片和示意圖出爐後更讓消費者眼睛一亮，光之殿堂和光之迴廊在10多年間賣出3萬多座，許多消費者為了雙親的死後安寧，不惜砸下大筆錢，最終卻眼睜睜看著至親離世仍無法入住塔位。

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「那時候公司說5年內會蓋好，沒想到拖了又拖、一延再延，10多年過去了連個影子都沒看到。」龍巖前業務阿國（化名）說，龍巖當時祭出超高分潤，賣出塔位就能拿到一成提成，相當於普通上班族的一個月薪水，有手段好的業務甚至狂賣上百座。

阿國提到，消費者們引頸期盼安藤忠雄的大作能早日問世，起初是清明節前後詢問，但消費者眼見多年過去始終未見動工跡象，起初的探詢逐漸變成質問，業務們則同樣心急如焚，仔細打聽後才發現光之殿堂與光之迴廊恐是一起驚天騙局。

「超賣的那麼多，難道消費者要擲骰子、抓鬮決定誰能住嗎？」阿國說，光之殿堂如今已賣出近3萬個塔位，每座平均價格為50多萬元，龍巖現任業務也宣稱落成後會有10萬個塔位，但新北市政府至今只核准5000塔位建照，龐大的數字落差也讓業務們心驚膽跳，桃園狀況則更加誇張。

據悉，光之迴廊如今售出7000多座，平均價格則落在30萬元上下，但根據殯葬管制條例規定，殯葬設施內500公尺不得有學校，光之迴廊400公尺外就有富岡國中和富岡國小，龍巖原想操作讓富岡國中小合併遷校，地方上則反彈嚴重，遲遲無法得到共識，光之迴廊至今連建照都尚未取得，消費者的怒火則全都發在業務員身上。

「連最好的兄弟都曾對我動粗，還有業務員直接被大哥請去『喝茶』。」阿國說，殯葬業務員往往從身邊的好友開始推銷，光系列的跳票也讓業務員幾乎眾叛親離，而他有許多朋友是買給父母親使用，卻直到父母闔眼都遲遲沒有動作，他險遭友人暴打，黑幫的手法則更加「粗殘」。

龍巖前業務阿國因遲遲無法交付塔位而幾乎眾叛親離，連最好的兄弟都曾在一氣之下對他動粗。（圖／趙世勳攝）

▲龍巖前業務阿國因遲遲無法交付塔位而幾乎眾叛親離，連最好的兄弟都曾在一氣之下對他動粗。

阿國透露，有黑道大哥直接擄走業務員，用棍棒和拳頭跟業務員「講道理」，最終還動用該公司長官出面協調，由業務員加價買回塔位，並擺一桌以示歉意全案這才落幕。

既然蓋不起來，客戶們是否能以法律訴訟申請退費？記者調查，有多位消費者在年復一年的等待中心寒，提起返還買賣價金訴訟，但龍巖早在多年前就已「挖好洞」在等消費者。

由於殯葬設施不得預售，龍巖當初並非直接銷售光之系列塔位，而是要求消費者購入真龍殿塔位加上一紙光之系列的認購憑證，該憑證規定於建築完成後，由龍巖公司通知消費者並另訂買賣契約，即使遲遲未通知也不算違約，遊戲規則都掌握在龍巖手中，至今已有多人敗訴。

龍巖以認購憑證試圖掩蓋光之系列陰宅預售的事實，導致多位消費者求償無門。（圖／翻攝畫面）

▲龍巖以認購憑證試圖掩蓋光之系列陰宅預售的事實，導致多位消費者求償無門。

「龍巖這麼大的公司，真的別再欺負跟欺騙消費者了。」阿國提到，許多業務員在這場騙局中被逼得走投無路，更有無數民眾死後都無法安寧，而龍巖身為殯葬龍頭企業，更該善盡照顧企業責任，希望龍巖說真話並將款項退還，別讓消費者閉眼後仍被謊言欺瞞。

龍巖回應表示，銷售行為皆是合法管道和合理話術，業務並不會特別強調塔位的數量，而光之系列憑證目前也停止銷售中，此外，總公司並未接獲業務遭受黑道追殺的消息，並強調如有同仁需要幫助，可與總公司聯繫。

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