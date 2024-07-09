《房思琪》有聲書竟藏「AV聲」　陸製作公司認了：非常愧疚！

▲《房思琪》有聲書中有奇怪的背景聲。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網友近日爆料，在作家林奕含作品《房思琪的初戀樂園》的有聲書中聽到疑似AV的「不雅背景音」。對此，有聲書的製作方，「磨鐵圖書」已經發文道歉，坦言未對全部音訊檔進行嚴格細緻的審核，只進行了局部抽查檢驗，「我方感到非常愧疚，在此深表歉意。」

▼林奕含作品《房思琪的初戀樂園》。（圖／翻攝自林奕含fb、房思琪的初戀樂園一書）



爆料的網友表示，「磨鐵圖書」在多個有聲書平台上架的有聲小說《房思琪的初戀樂園》涉黃，在性侵的片段中使用了類似AV的聲音作背景音，「我們剛再搜的時候影片已經刪掉了，我留存了聲音片段。」

網友還說，「沒想到會發生這樣的事，這可是一個被性侵的故事。」網友留存的聲音片段也在網路上流傳，可以聽見，除了朗讀電子書的語音外，的確有網友所提到的「背景音」。

▼網友爆料，在有聲書中提到奇怪的聲音。（圖／翻攝微博）



事件也引起大批網友的不滿，痛罵「磨鐵圖書」消費過世的林奕含，對作者本人以及作品的二次傷害，根本是在吃「人血饅頭」。

被罵翻之後，「磨鐵圖書」也緊急發文道歉，稱《房思琪的初戀樂園》有聲書是由天津悅響文化傳播有限公司接受磨鐵委託製作的，「在收到製作檔後，我方未對全部音訊檔進行嚴格細緻的審核，只是進行了局部抽查檢驗，存在嚴重的質檢失職，並由此導致了這一嚴重後果。對此，我方感到非常愧疚，在此深表歉意。」

「磨鐵圖書」強調，目前天津悅響文化傳播有限公司正在對此事發生的原因進行追查，磨鐵會進一步向對方追責，「同時，我方也會進行內部整改，對內部審核責任人進行追責，並進一步完善審核機制。作為有聲書出品方，我們深知本書的沉重，不存在任何輕視和侮辱的意圖。在此向各位讀者鄭重承諾，我們將會杜絕發生此類事故。」