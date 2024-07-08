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牛肉貴鬆鬆！漢來海港推爐烤肋眼等4款料理吃到飽　只到8／4

▲▼漢來美牛狂歡節。（圖／記者許宥孺攝）

▲漢來海港年度「美牛狂歡節」開跑。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到氣候、飼料成本上漲影響，美牛價格持續攀升，去年與同期相比約漲2至3成，不過漢來美食今年仍攜手美國肉類出口協會，持續舉辦一年一度的「美牛狂歡節」，針對不同牛肉部位推出4款特色料理，即日起至8月4日在全台海港分店上菜，期間消費滿額可抽美食餐券。

漢來「美牛狂歡節」活動期間，海港自助餐廳於午、晚餐針對不同部位的美國牛肉推出四款主題菜色，分別是爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯。

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▲▼漢來美牛狂歡節。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼海港餐廳於活動期間推出爐烤肋眼牛排、奶油蒜香牛小排、炙燒松露菲瑞握壽司和鄉村羅宋湯吃到飽。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼漢來美牛狂歡節。（圖／記者許宥孺攝）

漢來美食副總吳若寧表示，美國牛不看部位的話，相較去年同期漲幅約2至3成，因受制氣候乾旱、原物料上漲，相對讓飼料成本增加，造成畜牧業減產，更影響整體價格上揚，業者盡量以量制價，因此以今年海港公布漲幅3-8%來比較，已經算是合理。

美國肉類出口協會駐華辦事處資深行政經理孫開聖表示，協會駐台34年來，台灣吃牛的消費者越來越多，過去平均1人年吃2公斤牛肉，至今平均每人年吃7公斤牛肉，因此觀察到台灣是有牛肉市場的，且有開發潛在性，且台灣人購買牛肉的平均單價高，可以看出市場對牛肉品質有所要求。不過在成本上揚環境下，漢來持續舉辦牛肉節吃到飽實屬不易。

漢來美食表示，即日起至8月4日，至全台漢來海港餐廳用餐消費滿2000元，並使用「來美食APP」集點，即可獲得一次抽獎機會，獎項包含漢來海港全餐期餐券和漢來美食電子餐飲抵用券。

▲京樂日本料理餐廳於推出鰻魚會席料理，特製壽司、玉子燒、天婦羅及茶泡飯等美饌。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲京樂日本料理餐廳於推出鰻魚會席料理，特製壽司、玉子燒、天婦羅及茶泡飯等美饌。（圖／高雄萬豪酒店提供）

高雄萬豪酒店京樂日本料理則於近日推出新菜色，因夏季氣溫升高，台灣有「涼補健脾」一說，日本則是在一年最熱的「土用丑日」食用鰻魚來進補。延續這個食俗，餐廳即日起至9月10日推出鰻魚會席料理，以鰻魚結合在地食材，特製壽司、玉子燒、天婦羅、茶泡飯等料理。

▲蒲燒鰻魚茶泡飯。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲蒲燒鰻魚茶泡飯。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲土用丑日限定鰻魚便當。（圖／高雄萬豪酒店提供）

▲土用丑日限定鰻魚便當。（圖／高雄萬豪酒店提供）

於「土用丑日」7月24日及8月5日至京樂日本料理餐廳，滿4人用餐並消費2份鰻魚套餐，即贈鰻魚派甜點乙份。此外，當天也推出限定鰻魚便當。

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