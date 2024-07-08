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大陸 大陸焦點 特派現場

福建泉港：支持台胞購屋置產　可享同等政策！

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸房市不振，政府持續出手救市。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，多地政府推出支持購屋的相關政策，福建省泉州市泉港區也在近日宣布，支持台胞購屋置產，已在泉港區範圍內辦理「台灣居民居住證」的台胞，可享有泉港區戶籍居民同等購屋政策。

泉港住建局表示，為落實穩地價、穩房價、穩預期，福建省泉州市泉港區從限售、房屋貸款等方面入手，支持剛性和改善性購房需求，探索商品房現房銷售模式，推廣商品房全裝修交付，推動高品質住宅開發建設，促進房地產市場健康發展，「同時，優化調整公積金貸款額度，支持台胞購屋置業，並支持居民購屋。」

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

泉港住建局提到，放寬限售方面，2017年4月17日起，購買泉港區一、二手住房的（自網簽之日起計算，其中安置房限售年限從項目首次登記起計算），不限售，「有特定銷售要求的商品住房從其規定執行，包括但不限於人才購房限售等政策。」

泉港住建局指出，滿足改善性房屋市場需求方面，改善性住宅接受日常銷售價格管理，預（現）售方案備案後，實際成交價格不得高於銷售備案價，也不得比銷售備案價下浮超過10%，否則不得進行網簽，「銷售備案價格調整時間間隔為3個月，銷售備案價格調漲不得突破最高限價。」

泉港住建局還說，支持台胞購屋置業方面，已在泉港區範圍內辦理「台灣居民居住證」的台胞，可享有泉港區戶籍居民同等購屋政策。

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

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