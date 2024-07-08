【廣編】北科大EMBA與基隆市政府　珍愛海洋響應ESG

【廣編特輯】

圖、文／國立台北科技大學提供

國立台北科技大學EMBA海洋社與基隆市政府共同響應ESG（環境、社會、公司治理）理念，整合EMBA各產業界資源，於7月6日舉辦登基隆嶼登島淨灘與原生魚苗放流活動，共邀約七十多位企業主與專業經理人和市府產發處工作人員，乘兩台觀光漁船，於基隆嶼週邊海域放流近9千多尾台灣原生種斑石鯛魚苗，並於基隆嶼沿岸進行淨灘活動，淨灘長度730公尺，撿拾淨寶特瓶共計1186個，垃圾總重量78.83公斤的海洋廢棄物，利用此次機會，為師生、志工們進行一場最佳的海洋環境教育。

北科大EMBA管理學院陳育威院長表示，「我們很高興能與基隆市政府合作，通過這樣的活動，不僅實踐了我們對環境保護的承諾，也提供了學生們一個親身參與環保行動的機會。這不僅是一次有意義的社會服務，更是對海洋生態系統的實際貢獻。」

基隆市府產業發展處課長蔡馥嚀表示，基隆市府一直致力於海洋保育和資源復育工作，涵蓋魚苗放流、淨灘淨海及海洋公民科學家的培訓。近年來，市府加強與民間及企業的合作，以期擴大影響力，魚苗放流是海洋復育的重要策略，正確的放流時間、地點及魚種非常關鍵。此次放流的班石鯛是基隆嶼的原生魚種，復育效果顯著。隨著海洋污染加劇，對社會經濟的影響日益嚴重，市府將繼續推動產官學合作，朝向SDGs環境永續發展的目標前進，並與北科大EMBA等合作夥伴共同努力，促進更多人關注海洋生態及環境保護的重要性。

北科大樂活海洋社社長黃義發提到，「這次的魚苗放流活動不僅是一次實踐環境保護的機會，更是提升公眾環保意識的重要一環。我們希望通過這樣的活動，激勵更多人投入到海洋生態保育的行列中。」

勝新冷凍空調董事長郭文龍指出，公司一貫秉持「知福、惜福、造福」的精神，積極參與社會公益，此次與北科大樂活海洋社及基隆市產業發展處合作的原生魚苗放流和淨灘活動，體現了公司對環境保護的承諾。勝新冷凍空調將繼續推動產學合作和員工進修，提升經營績效與資源效用，並感謝所有參與者的努力，期望能為地球環境貢獻一份力量。

北科大工管系所友會理事長許文正表示，感謝基隆市產業發展處、北科大樂活海洋社及系所友會幹部的共同努力，成功舉辦了基隆嶼魚苗放流暨淨灘活動，此次活動得到了多家企業及企業主的支持，並由系友捐贈斑石鯛魚苗，實踐海洋生態保育（ESG）目標，確保生物多樣性，防止海洋環境惡化，希望能為台灣社會貢獻一點力量，持續推廣海洋生態及環境保護的重要性。

廣宇科技總經理蔡明峰表示，從事公益活動一直以來是公司的重要理念，所以從自身開始做起，撿拾起原本不屬於海洋的廢棄物，放流海洋應有的魚苗，團結力量大，也呼籲企業員工參與更多志工服務，讓更多人關注海洋現在面臨的危機。