林士傑家門口遭槍殺！最高檢下令「集中力量緝捕」　籲槍手速投案

▲林士傑在家門口遭槍殺，最高檢下令集中力量緝捕槍手 。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日凌晨在住家門口遭槍擊身亡。針對此案，稍早最高檢察署指示台南地檢署、警方組成專案小組，要盡速釐清事實、嚴查速辦。

法務部長鄭銘謙8日上午指示，最高檢察署督導台南地檢署盡速釐清事實、嚴查速辦，要追查出幕後主使以安定民心。最高檢察署總掌邢泰釗接獲指示後，立即要求台南地檢署指派檢察官與台南市警局組成專案小組，務必集中力量，將槍擊案槍手緝捕歸案，並追查是否有共犯，絕不容許暴徒逍遙法外。

▲台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑。（圖／翻攝林士傑臉書）

最高檢呼籲，涉案槍手及相關被告應勇於自首，盡速投案，檢察機關將依證人保護法（污點證人）之相關規定做好身分保密，並得獲減輕或免除其刑；相關知情之證人，請儘速向地檢署或警察機關檢舉，將依證人保護法之相關規定做好身分保密。並同時呼籲國人：提供本案相關情資，協助司法人員儘速將要犯緝捕歸案，釐清事實，共同維護社會秩序。

回顧整起事發經過，林士傑8日清晨5時40分左右從新樂街住家出門，打算外出爬山，孰料，才剛踏出家門就遭人持槍近距離連續開槍，地上遺留9枚彈殼，他頭、頸、胸部均中彈，身上至少有3處槍傷，雖經緊急送醫搶救30分鐘，仍因傷勢過重宣告不治。